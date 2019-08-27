民眾26日在台南新樓醫院門口看見一老一少在爭吵，年輕人激動暴走，猛踹機車，機車倒地疑似壓傷老者，民眾立即上前制止，這才知道一老一少是父子；民眾邊錄影蒐證，邊喝斥年輕人，老父則心灰意冷至戶籍所在地的派出所申請家暴保護令。

影片中的男子情緒激動，對錄影民眾叫囂，錄影民眾喝斥男子，「打父親就不對，我看不過去啦！」「吸毒吸到頭殼壞掉」；該名男子也不甘示弱，不斷回嗆錄影的民眾，「正義魔人嗎？你要紅我就讓你紅」。

陳父氣憤ˇ呃指出，「他（指陳男）喝酒摔斷手，醫藥費花了20幾萬，每天還要被他罵，要他搬出去他也不搬」。

南市警第六分局大林派出所承辦員警說，陳姓父子倆平日時常爭吵，陳父（60歲）開計程車為業，陳男（30歲）無業，有酗酒習慣，平時都向父親伸手要錢，5、6年來長期辱罵父親，情緒一來就摔東西；26日下午陳父載陳男至新樓醫院回診，在路上因故爭吵，一路吵到醫院，在醫院門口陳男情緒大失控，猛踹機車，陳父疑遭倒地的機車壓傷。

陳父向警方表示，他兒子只是踹機車，絕對沒有動手打他，不會對兒子提告，申請家暴保護令是為了給「不孝子」一個警惕。

南市警第一分局東寧派出所所長施坤祥指出，26日下午3點40分接獲110報案，報案人稱父子發生糾紛，員警趕抵現場，並未發現有爭吵情事；經了解，陳男有踹父親機車，員警告知陳父相關權益，可以提毀損告訴，陳父當場表明不提告，但是要申請保護令。