泰國男團TEMPT誘惑男孩成員王俊勇Perth、林樂杰Plan、周浩德Title、陳智霆Gun ，因為戲劇《不期而愛》組成團體，將以團體身分舉辦巡迴演唱會，昨（26）日他們出席「Owhat App 泰國發佈會」，對於《不期而愛》受到極度關注，坦言非常希望有續集！

誘惑男孩昨日參加漢森娛樂主辦的「Owhat App 泰國發佈會」，記者會上有多組藝人出席，誘惑男孩在台上賣力唱跳，徹底吸引台下粉絲目光，因戲爆紅的他們非常感謝粉絲熱情支持，談到對於台灣的印象，Gun坦言，「喜歡台灣，有機會很想去台灣，希望老闆安排，可以的話真的很想去！」

其中讓Gun印象最深刻的食物是台灣的麻辣火鍋，由於其他3位團員沒來過台灣，聽到Gun的描述讓他們迫不及待，想品嘗台灣的食物還有和粉絲見面。4位大男孩憑著帥氣陽光的外表，在泰國竄紅累積超高人氣。BL劇《不期而愛》講述男孩Pete常受到同學欺負，Ae總會跳出保護著他，而Pete暗戀上了Ae，卻一直保留這個秘密，但同時Ae也喜歡上了他，經歷了諸多波折以後，二人互通心意的故事。

今年2月，泰國LINE TV Nexplosion 2019頒獎盛會，《不期而愛》CP組合脫穎而出榮獲雙獎，王俊勇Perth和其搭檔Saint，得到「最佳情侶獎」及「最佳接吻獎」雙料大獎，被問到男男吻戲會尷尬嗎？他們表示：「不會有尷尬，因為沒在一起不是CP，對我們來說就是一個表演不會尷尬。」