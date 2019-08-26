在法國召開的七大工業國集團( G7 )峰會，於 8 月 26 日落幕，成員國於會後發表簡短聯合聲明，包含支持香港自治，呼籲各方冷靜，以及重申《中英聯合聲明》確實存在及其重要性。

綜合外媒報導，本次 G7 峰會，美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本在法國西南部的比亞里茨 ( Biarritz )聚首，各國就著全球經濟、公平貿易、環保等議題進行商討。在這份聲明中，成員國共同指出，G7 重申 1984 年《中英聯合聲明》的存在與重要性，支持香港自治，呼籲避免暴力。英國首相強森（ Boris Johnson ）表示，將繼續致力於維護香港「一國兩制」。

先前香港歌手何韻詩曾在出席日內瓦聯合國會議時，公開譴責北京當局違背《中英聯合聲明》多年，香港反送中示威活動，也多次呼籲歐美等國以北京違反該聲明為由做出反應。雖然大陸官方和官媒，近期提到《中英聯合聲明》，時常稱該聲明是過時無效的歷史文件，並稱在 1997 年 7 月 1 日以後，英方對香港已沒有任何權力，拒絕外國勢力干預中國內政。

美國總統川普亦在峰會期間指出，中國大陸呼籲貿易協商應恢復冷靜，這是北京當局釋出正面訊息；希望相同原則也適用於解決香港問題。