週一 (26 日) 交易，週末中美似乎意圖遏制貿易緊張局勢升級，讓原油期貨早盤走高，但隨後吐回漲幅，轉而收低，係因中美貿易紛爭的最新消息，讓交易者衡量需求的不確定性。

IHS Markit 的能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「週一的波動走勢來自貿易的不確定性。」

「一開始川普對中美官員間的接洽發表評論，這讓市場期盼達成協議，因而推升走勢，但之後開始有人質疑雙方是否真的有通話，以及後續可能的發展。就目前來說，新一輪關稅仍會在 9 月 1 日生效，因此近期需求仍是看跌。」

「考慮到這一切，這週可能處於波動的橫向交易。」他指出，10 月交割的 WTI 原油期貨價格這個月一直在 55 美元上下，之後這價格可能會持續一陣子。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 53 美分或 1%，收每桶 53.64 美元，連續第四日收低。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 64 美分或 1.1%，收每桶 58.70 美元。

川普聲稱美方官員已經接到來自中國談判代表的電話，雙方將返回談判桌。

中國最高貿易談判代表、副總理劉鶴週一表示，北京當局希望以「冷靜」的談判解決貿易戰，而不是透過拉高緊張氣氛的方式。然而，《CBS News》報導，北京當局未證實中美雙方週末通話談論貿易紛爭一事。

上週五因中國宣布報復手段，也將美國原油納入報復性 10% 關稅項目，引起當日 WTI 原油期貨價格大跌。諮詢公司 JBC Energy 分析報告指出，此舉「可能讓原油流通量返回 2018 年跨 2019 年冬季的水準，也就是 0。」

在此背景下，根據 Baker Hughes 數據，上週美國原油活躍鑽井平台數量減少 16 個，降至 754 個，為 4 月以來最大單週下降數量。 Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「全球經濟動盪、低油價，以及投資者對頁岩油生產商利潤的要求，這些讓企業削減鑽井平台活動。」

「這同時，美伊之間可能舉行會談，石油交易者對美國解除伊朗制裁的可能性做出回應。中美貿易談判看漲，但交易者擔心中國港口近 1500 萬至 2000 萬桶石油流入，以及未來大量的伊朗石油輸入中國。」

龍葉貿易集團（Long Leaf Trading Group）資深策略師 James Hatzigiannis 表示，「本週可能是瘋狂的一週，因為市場上的流動性會下降，交易者去度假 (勞動節)，這週下半會有大擺動。」

他預計本週原油價格上漲，但不認為美伊之間的協議有任何進展，「但如果本週中美貿易爭端有任何負面消息傳出，你就會看到原油價格下降。」

其他能源商品交易

9 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 1.6165 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 1.7924 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上升 3.6%，收每百萬 Btu 2.23 美元。

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