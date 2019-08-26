上週五受美中貿易白熱化，美元指數跌破 98 關卡之後，週一 (26 日) 美元指數出現 U 型反轉，上揚 0.45% 至 98.05，主因來自美國總統川普表示，美中雙方通了電話，將認真談判。此外，美日貿協達成核心共識、美國對伊朗也釋出友善訊息，讓市場一改周末的恐慌氣氛。

川普表示中國致電給美國貿易團隊，期望回到談判桌，因此雙方將重新認真談判，認為這對全世界都是正向發展。然而，中國外交部發言人耿爽表示，他不知道週末美中有通過電話。

在經濟面部分，美國公布 7 月耐久財訂單月增率上揚 2.1%，出乎市場意外的好，主要受到交通設備訂單帶動。而達拉斯聯儲製造業活動指數也在連續三個月轉負之後，8 月出現上揚 2.7。經濟數據意外好轉，也對美元匯價帶來支持作用。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

SunTrust Advisory Services 首席市場策略長 Keith Lerner 表示，川普的最新談話，讓市場一日之間，又全都改變了，川普對貿易看法轉為樂觀，使避險需求緩和下來。

避險情緒緩解，日圓兌美元也下跌 0.7%，USD/JPY 由多年的低點 104.44 回到 106.1，不過仍較上周平均價位 106.5 來的低。

USD/JPY 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

離岸人民幣仍維持跌幅，儘管盤中人民幣一度上漲，USD/CNH 來到 7.0977，不過很快人民幣又再度轉貶，往 7.17 靠近，USD/CNH 收在 7.1677。

USD/CNH 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

歐元兌美元下跌 0.4% 至 1.110，儘管美國與法國就科技數位稅達成共識，美國原先提出的葡萄酒稅威脅可能撤除，不過德國公布 8 月 Ifo 經濟信心指數僅 94.3，不僅低於預期之 95.1，更創下 7 年以來新低，使歐元多頭未有進一步推升力道，整體匯價維持在下降通道區間。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週二 (27 日) 台灣時間 6：30 價格：

美元指數來到 98.05。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1099 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2219 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6776 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3246 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.10 日圓。

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