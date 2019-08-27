日本是許多台灣人旅遊度假的首選，除了風俗文化與台灣不同，許多地方美食更深受國人喜愛，究竟為何台灣人這麼愛去日本？有網友就在 PTT 開啟此話題，結果立刻釣出眾多網友回應，揭密背後超心酸真相，直指「沒錢假又少」才是重點。

有網友在 PTT 八卦版表示，台灣人去日本玩的比例每年增加，便宜的機票應該是最大誘因，不過，他一直很好奇「航空公司怎麼敢賭一定有人會去很多偏僻地方，不怕沒人買單，還要經營航線嗎？是日本觀光宣傳很強的關係嗎？」他同時問及「台灣人為啥那麼愛去日本？」

問題一出，隨即引發熱烈迴響，許多人紛紛留言「便宜，交通方便，特色多」、「附近國家裡人民素質最佳」、「離台灣近，便宜又好玩，治安良好，乾淨衛生，交通方便，食物好吃」、「近、衛生、安全，帶全家人出遊一定會考量」、「近，方便短期旅遊，比去歐美便宜，也比歐美安全」、「好買好逛啊！」「環境比台灣好，很近，服務態度世界最好」、「全面不用小費也是一大誘因，小費不只是錢，還要算多少才不會失禮，有的地方餐廳要，有的地方飯店要，很麻煩」、「根本 CP 值最高，沒有理由不去，除非膩了」。

另還有網友曝光背後殘酷原因，直言「沒為什麼，窮阿」、「沒錢假又少…」「比旅費更緊繃的是假日數，遊瑞士就浪費兩天在飛了」、「台灣的請假你敢請半個月、一個月去玩嗎？」「沒那麼多假請，加上也無法連請那麼多天啊」、「去一趟歐洲少說 10 天吧，超過 10 天你大概也不用回來了」、「服務業可以讓你一連請 10 天嗎 QQ 」。（編輯：許苡晴）