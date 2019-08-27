2019年美國網球公開賽即將開打，瑞士天王Roger Federer也將在此出戰，而在賽前受訪時，他也談起了溫布頓決賽的那一場慘痛失利，他直言自己已經把輸球的事拋諸腦後了。

在今年的溫網，Federer一路殺進到四強，並且淘汰了「宿敵」Rafael Nadal，但是面對球王Novak Djokovic，他在決勝盤一度握有2個冠軍點的情況下被逆轉，丟掉獲得生涯第21座大滿貫的機會。

「我們打了一場很棒的比賽，總有人要贏，Novak(Djokovic)那天做得比我好。」Federer對於問題這麼回覆，「我曾經在那裡也有過一些艱苦的失利，當然也有過一些艱苦的勝利。我只是有些生氣，但絕非難過。輸球後的頭幾天日子有些不好過，但我很快就開始和孩子們一起去度假了，完全把輸球的事情拋在了腦後。」

而至於在辛辛那提大師賽輸給俄羅斯新星Andrey Rublev，Federer也樂觀看待此事，「也許是件好事，誰知道呢？就像2017年年年，我在杜拜首輪輸球，但之後就在印第安泉和邁阿密連續奪冠了。」

對於接下來的美網賽事，Federer非常有信心，他認為這是他近年來美網感覺最好的一次，在溫網的表現讓他很振奮，也增添了很多信心。