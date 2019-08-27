文：全死角

［有雷影評］

比起原本的中文片名，直接稱呼本片為《小殭屍》好像更為直觀，看完之後我馬上推薦了朋友去看，他問我：這是喜劇還是悲劇？我說好像都有耶，如果你常看日片，應該可以理解我為什麼這樣說。

故事內容是四個一夕之間失去雙親的小孩，在火化場相遇，雖然爸媽死了，但他們沒有掉任何一滴眼淚。他們稱自己為小殭屍（little zombies），將自己定義為對世界麻木、喪失情感的小殭屍，然後這四隻小殭屍決定在城市一起冒險。

這部片從一開始就很抓眼球，色調很活潑，很像日本廣告的風格，天空特別藍、草特別綠，他們所處的世界鮮豔得很不真實，跟四個家破人亡的慘劇很衝突，但其實看起來又不衝突，從身上的衣服以及身後的牆可以看出四個小殭屍都有各自的代表色，光是色彩表現就讓人很有記憶點。

還有整部片以遊戲機破關的方式進行，用打字機字體分章節敘述，以及充滿電動遊戲感的配樂貫穿全片，甚至精心做了一個遊戲機版的開場，並不是胡亂蠻幹，某幾場連角色在講話的節奏都跟音樂有合到，我在看片頭曲的時候就覺得：X！我一定會喜歡的吧？！並且其實從第一場開始，四個小孩甚至還沒露出全臉，只輪播四人不停插話的過程，那個流暢度就已經讓我倍感療癒。

真要說的話，我最喜歡的莫過於鏡位的設計吧，這部的攝影機超不安分，不停跑來跑去，有很多是從物體本身向外拍，也有一鏡到底還有手機錄影等很多變化性的素材，而最療癒的是，四隻小殭屍沿著路上畫的白線在社區行走，攝影機在正上方俯看，從畫面上只看得到他們的頭頂，但他們走起路的樣子就像遊戲機裡的人物，轉彎也是方方正正的，真的超級可愛。

我覺得這部片想討論的東西比我想像的還多，首先關於「人有情感」這件事，小殭屍們在自己的家庭感受不到愛，對父母的死亡無感，光在喪禮上被親戚質問為何不哭？但難道只有眼淚可以代表一個人的悲傷與否嗎？如果說父母還在時的生活就已經是一場不忍卒睹的悲劇，那麼父母的死亡有比這更加值得掉淚嗎？我們的情感例如傷心，是忠於自己的感受還是只是為了滿足他人對我們的期待？

導演其實也摻雜了一些時事在其中，比如說車站裡面低頭滑手機的大人對周遭漠不關心，其實也像是另類的喪屍；又或者是關於一夕爆紅、過氣或鍵盤殺人等其實跟現實距離並不遠的劇情。

最終我很開心遊戲有了restart的機會，畢竟這些孩子正在逐漸找回自己的情感，正在從小殭屍變回一個真正的人，未來的路還好長，自己的遊戲要自己破關啊！