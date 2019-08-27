企業主和投資人都討厭不確定性，這已是老生常談。但川普政府與中國進行貿易談判的混亂方式，不僅僅是「一般性 (garden-variety)」的不確定性，根本是不確定性的平方、甚至是立方。

川普週五 (23 日) 推文「特此命令」美企尋找中國以外的供應商。他甚至指稱中國國家主席習近平為「敵人」，與他自己精心挑選的聯準會 (Fed) 主席鮑爾並列。

但川普似乎對週末的貿易言論採取了更為和解的態度。週一 (26 日) 他推文表示，習近平是「偉大的領袖，代表一個偉大的國家。會談正在繼續！」

在週五暴跌後，股市週一因為這個消息而出現反彈。

面對川普對這種不穩定的訊息轟炸，也難怪美國企業不知該如何自處。它們的立足點不斷變動，零售商尤其焦慮。

全美零售聯合會 (NRF) 政府關係資深副總裁 David French 週五發表聲明說，「在這種環境下，企業不可能為未來做好計劃。」

他說，「政府的作法顯然沒有作用，答案不應是對美國企業和消費者加徵更多稅。這樣下去何處才是終點？」

如果貿易戰加劇，像蘋果 (AAPL-US) 這樣的美國主要科技企業也會陷入掙扎。因為，很難短期間內退出作為生產根據地的中國。

Wedbush 分析師 Dan Ives 週五在報告中表示，蘋果至少需要 3 年的時間才能將其在中國的富士康廠 iPhone 生產的 20% 移出。Ives 估計蘋果需要 5 年多的時間才能將 iPhone 的半數產能移出中國。

關稅也以其他方式造成傷害。中國不斷壯大的中產階級正在為美國企業帶來越來越誘人的消費市場。因此，任何讓 iPhone 和其他小型設備在中國變得更貴的因素也會是個大問題。

零售商和科技公司可能在中國前線曝險最大，但對美國經濟的擔憂更大。

JonesTrading 首席市場策略師 Mike ORourke 週日 (25 日) 在報告中表示，「美國面臨更大的風險的是領導者正在做出危險、武斷的決定，而對潛在後果一無所知。」

他補充指出，「美國商界領袖現在公開反對川普總統的做法。出於同樣的原因，中國也因不相信川普總統而未能達成協議，企業和市場很快就會失去信心。」

由於關稅問題，企業已經開始害怕進行重大投資。

那些忙於關注最新的每分每秒新聞和推文的投資人可能會忽略這個事實。

RBC Capital Markets 的美股策略負責人 Lori Calvasina 週一 (26 日) 在報告中表示，「貿易戰的解決方案顯然遠在天邊，企業信心的進一步削弱似乎是不可避免的。」

Calvasina 擔心由於最近的貿易緊張局勢，企業對今年下半年及 2020 年全年的獲利預測過高。

當然，所有這些都可能在一夕間發生變化。如果美股繼續暴跌並且整體經濟開始隨之下跌，川普可能會關注近期的市場波動，因為這會破壞他明年的連任機會。

瑞銀全球財富管理公司投資長 Mark Haefele 週一在報告中表示，「美國總統已經證明有能力迅速轉向，因此短時間內重新建立貿易停戰協議仍是有可能的。」

Haefele 還認為，Fed 將採取措施，並在足夠的時間內降低利率，以避免 2020 年出現經濟衰退。

但損害可能已經在華爾街造成。這就是為什麼 Haefele 補充說他不再看好美國或其他市場的股票。

最近幾天美中貿易爭端升級，增加了破壞全球經濟成長的輪番報復風險。Haefele 說，「我們將密切注意最新一批關稅可能會削弱消費者支出的跡象。」「我們認為新一輪美國關稅將比前幾輪對經濟更具傷害性。」

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