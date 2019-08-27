30歲蔡小姐時常睡醒後容易感到無力、肌肉痛，早上起床更是全身癱軟、無法下床，「簡直就跟鬼壓床一樣」，嚇得家人緊急將她送往急診，抽血檢查發現為低血鉀所致！

蔡小姐經緊急施打鉀離子數小時後，四肢肌肉力量恢復，進一步檢查發現甲狀腺功能亢進，吃藥控制甲狀腺功能亢進後，低血鉀不再復發。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任表示，患者過去常因反覆低血鉀，出現疲勞、無力、嗜睡等情形，數度就醫補充鉀離子，直到這次症狀嚴重，抽血發現鉀離子濃度僅1.8 mEq/L（正常值為3.5到5mEq/L之間），因擔心類似情況再次發生，開始治療甲狀腺功能低下。

林軒任介紹，「陣發性低血鉀麻痺症」好發於年輕人，當血液中鉀離子濃度降低，會發生肌肉疼痛無力，初期常常會被患者誤認為運動過量，血鉀過低嚴重者甚至會有四肢癱軟的症狀，也就是俗稱的「鬼壓床」，患者雖然意識清楚，但是舉臂艱難，甚至有爬不起身的症狀。

此患者雖然先前多次無力至急診就診，但由於不嚴重，故補充鉀離子後大多可以復原，直至此次過於嚴重才住院，徹底檢查後才發現為甲狀腺功能亢進所致。

林軒任指出，當發生「陣發性低血鉀麻痺症」時，建議檢查甲狀腺功能，過多甲狀腺素會使血液中的鉀離子進入細胞內，導致血清中的鉀濃度降低，治療方式為補充鉀離子，並使用抑制甲狀腺藥物治療，便能有效改善症狀，但若患者過度勞累、沒有按時服藥、飲食控制不佳、劇烈運動等，就容易復發。

林軒任說，有些年輕男性雖然無甲狀腺功能亢進，但仍有機會發生「陣發性低血鉀麻痺症」，這是由於遺傳基因的變異，導致「鈣離子通道」異常，進而使鉀離子突然降低，這類患者常常是吃完大餐，或食用大量的糖分後，誘發低血鉀，造成急性無力而來就醫。

雖然這類疾病造成的低血鉀大多於一到兩日內會自行回復，但仍有案例由於低血鉀誘發出心律不整而致命，故若患者有低血鉀急性無力的症狀，還是建議趕快就醫。

林軒任提醒，為預防「陣發性低血鉀麻痺症」，建議患者應積極治療甲狀腺機能亢進，除了按時服用藥物外，亦需規律門診追蹤，並維持生活作息，飲食上也應避免攝取大量澱粉、高糖飲食、紫菜、海帶、海苔等，飲酒也需適量，才能穩定控制甲狀腺機能亢進，避免急症發生。