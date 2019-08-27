準公幼大會師　家長省錢、業者滿員一致好評

準公幼政策推行至今已經滿1周年，今年8月開始6都也加入實施，教育部今（27）日舉辦準公幼大會師，邀請全台各區的準公幼業者與家長代表分享心得，針對各界質疑的教保品質、收費問題一一回應，教育部長潘文忠表示，準公幼政策為家長、業者和幼兒創造多贏局面。

針對外界質疑會加入準公幼的業者招生狀況不佳，教育部請來園長們現身說法，宜蘭縣迪士尼幼兒園園長林靜惠表示，自己的園所每年都招生滿員，甚至大排長龍，「我們不怕沒有小孩，我們只怕小孩進不來」，林靜惠說，我們是品質優良的幼兒園，之所以會加入準公幼行列，是希望將幼兒教育的工作做得更好。

嘉義縣愛迪生幼兒園負責人黃正雄指出，準公幼市政府首次提出協助幼兒園招生穩定的政策，保障教保員的薪資最低2.9萬元，自己也鼓勵當地的幼兒園所共同加入，因為覺得這是一個好制策，所以才跟同業分享。

林靜惠說，自己加入準公幼並沒有增加任何公共安全、消防安全或是人事方面的稽查，幼兒園的評鑑制度維持不變，在課程教學上也能保有自主性，教師在行政的業務上沒有增加，反而因為招生狀況良好，讓教保人員能花費更多心思在教學上。

在補助政策上家長也相當有感，孩子就讀桃園市璞育幼兒園的家長王忻瑋表示，準公幼政策讓人民相當有感，收到繳費通知時就能感受到負擔減輕的實質感受，嘉義縣愛迪生幼兒園家長呂紘瑋表示，準公幼受到當地家長的認同，自己的太太也是園所內的教保員，月繳費用變少、薪資增加，認為應該有更多幼兒園一同加入。

面對準公幼品質的把關問題潘文忠表示，各個園所的收費與服務在全國教保資訊網上均公開透明，也不會增加園所的評鑑負擔，透過資訊的揭露讓家長了解幼兒園的服務品質、收費項目，能讓家長對品質更加放心。另外，針對苗栗縣政府推行準公幼而造成公托招生過剩的問題，潘文忠說，在少子化衝擊下偏鄉往往人數銳減更快，也會請國教署針對各縣市人口做出幼兒園規模、師資分配調整，支持更多人口稠密的都市區平價教保供不應求的狀況。