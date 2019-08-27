人氣超爆棚！今（ 27 ）日於上海開幕的首間著名量販店「好市多」，雖然開幕是平日，不過店內卻是人山人海，周邊道路甚至出現壅塞，有民眾透露，還不到中午 11 點人潮就幾乎滿了，商場保安就開始限制客流量，停車甚至需要等 3 小時。最新消息指出，因為顧客太多，目前上海好市多已發出公告，暫停營業。

據《澎湃新聞》報導，上海好市多稍早已發出通知暫停營業，當地相關部門也公告，由於目前門市內人流非常密集，為了安全，希望有意前往的市民理性消費、選擇離峰時間出行購物，如果已經前往的顧客，請務必服從現場指揮。

上海好市多共 4 層樓，其中 1 層是商場，其他 3 層是停車場，可停 1100 多輛車，據現場民眾透露，她早上 9 點 10 分抵達時，基本上停車場都停滿了，中午 11 點不到，人潮已經塞爆商場，商場保安被迫開始限制客流量，並公告「停車要等 3 小時、排隊買單要等 2 小時」。

此外好市多週邊道路甚至出現壅塞，民眾透露，從家裡到好市多約 2 公里，平常開車只要 6 到 7 分鐘，今天卻需要 20 多分鐘。

據悉，上海好市多開幕人潮洶湧可能和 3 個原因有關，第一是該品牌在上海市民中有知名度、影響力；第二是價格實惠，百貨食品能比市價低 30%~60% ，食品部分能低 10%~20% ；第三是會員制辦卡，不少人跟著會員一起去消費，像 1 張會員卡加 1 張家庭卡，就能有 6 人入店。

據外媒《 Loving 上海》報導，中國好市多今（ 27 ）日在上海閔行開幕，目前已經辦卡的會員超過萬人，而且「電子商品 90 天內均可退貨」，以及「食品開封後也能退貨」，且在會員卡到期之前如有不滿意的地方，「均可申請全額退還會費」。（編輯：潘毅）