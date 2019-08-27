香港反送中風暴不斷，示威暴力事件頻傳，參與者一再聲稱，一切都是市民自主發起的，背後沒有任何的統籌者。對此大陸官媒《環球時報》一點也不相信，還發表專文各個擊破，同時點名數個香港媒體，稱它們是將暴力行動「洗白善後」、歪曲報道進行煽動的「獨媒」。

環球時報今（ 27 日）刊載了一篇赴港記者的報導，聲稱經過兩個多月的採訪與觀察，發現反送中活動有著「極其嚴密」的組織性，亂港勢力對於暴力亦或是和平的集會模式操作自如，卻說是市民自發，就如示威者手持棍棒、燃燒彈等武器卻说自己手無寸鐵，痛批這「假得不能再假」。

該篇報導指出，參與者通過網絡平台聯繫，給示威者通風報信，然後透過香港網絡論壇進行煽動召集，甚至聲稱還獲得一份長 41 頁的電子檔案，裡面有詳細的暴力示威的策略。接著並點名包含《蘋果》、《立場新聞》在內的香港媒體，稱這些「獨媒」幫示威者洗白善後，並以歪曲報導進行煽動炒作，上演悲情戲碼，而無視於香港警察被圍毆的凶險處境。種種跡象看來，都不像是背後無大台的自主性抗爭。

環球時報另有專文，批評香港近日發生的事件，暴露了美國的霸權主義和「毫無底線的雙重標準」，稱美國有些政客顛倒黑白，將違法暴力稱為和平示威、港警執法稱為鎮壓，是「揣著明白裝糊塗」。文章最後還強調，香港事務純屬中國內政，要美國政客停止對別國內政指手畫腳，「歷史將證明，美國一些政客手伸得過長，只能白費力氣，中國香港不是別的地方，休想複製顏色革命那一套。」