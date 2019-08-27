鴻海前董事長郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平，三人是否組成最強「第三勢力」，一直都是外界關注焦點。不過根據郭台銘陣營所做的最新調和式民調顯示，無論有無柯文哲的幫助，不僅郭蔡韓三腳督郭台銘無法勝過蔡英文，郭柯蔡韓四腳督，民調更將落居第三，只有在藍綠對決的情況下，郭台銘代表國民黨出征，才能勝過蔡英文。

根據郭台銘辦公室內部最新的民調顯示，若是2020總統選戰，由蔡英文對上韓國瑜，是藍綠民調差距最大的情況，蔡英文能勝過韓國瑜9.1個百分點。而若是國民黨「換瑜」，改推郭台銘參選的話，雖然能贏過總統蔡英文，但僅只有0.4%且在誤差範圍內。

而若是總統大選非藍綠對決，而是三腳督以上的組合，現階段都由總統蔡英文穩定維持三成以上的支持度，而韓國瑜則能掌握兩成六左右的藍營選票，而關鍵就在郭台銘與柯文哲是否能整合成功。民調顯示若是郭柯合作破局，兩人分別投入選戰的話，分別能獲得17.8%及15.7%的支持度；若柯文哲不選且無支持郭台銘，郭台銘則能囊括兩成五的支持度；而若是柯文哲宣布支持郭台銘，則能讓他原有支持度再向上提升百分之三，不僅能勝過韓國瑜2.2個百分點，更只落後蔡英文3.1%。

而郭台銘辦公室也針對選票流向進行分析，透過圖表可以看到，若是柯文哲不投入總統大選而選擇支持郭台銘，則大部分的支持者都將轉而支持郭台銘；而若是郭台銘最後不投入總統大選，選戰回歸藍綠對決，原本囊括近三成支持度的郭柯組合，則有超過一成的支持者會轉而支持蔡英文。