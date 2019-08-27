宜蘭縣政府去（107）年底與第一銀行合作，發行結合信用卡、一卡通、悠遊卡以及愛金卡的「宜蘭認同卡」，至今有效卡數已經突破5萬張﹔除了商家優惠，未來也將整合敬老卡、愛心卡、愛陪卡等社福卡系統﹔另外，持卡人至縣民專區登錄後，也可據以至戶政機關辦理相關業務。

縣府計畫處代理處長李新泰表示，為整合宜蘭縣內公務及民間多元支付，縣府去年11月與第一銀行合作，以全國民眾為對象，發行「宜蘭認同卡」。目前有效卡數計50519張，其中宜蘭縣有效張數為2469張，約佔整體有效卡數5％。

「宜蘭認同卡」除了具信用卡功能，還結合一卡通、悠遊卡以及愛金卡等3大電子票證，提供店家多元支付，包括陸客或外國客人使用的支付寶、微信等交易工具。

「宜蘭認同卡」持卡人，除了享有四大國道客運92折或93折購票優惠；至縣內多家觀光工廠消費，也有贈品及9折以上優惠；縣內60家旅宿業及190家特約商店也提供9折以上優惠及贈品。

除了商家優惠，持「宜蘭認同卡」購買宜蘭童玩節、綠色博覽會、宜蘭演藝廳、蘭陽博物館等票券，也享有優惠。

李新泰說，未來「宜蘭認同卡」將整合敬老卡、社福卡、閱讀證等相關卡務系統及戶政系統，持卡人只要至縣民專區登錄，就可以據以至戶政機關辦理相關業務﹔民眾想要辦「宜蘭認同卡」，除了可以到第一銀行各分行辦理之外，也可以到宜蘭縣政府為民服務中心辦理。