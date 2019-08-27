電影《沉溺》大膽描繪同志議題，由日本人氣男模中村祖主演，飾演一名已屆中年的游泳教練海棠航平，在歷經離婚的挫折後，意外認識命定的少年悠嵩，原本屬於兩個不同世界的他們，生命開始有了交集──他們如飛蛾撲火般地相愛，卻也如兩條鬥魚般地互相傷害。某天，悠嵩在路上巧遇航平跟他的女兒，航平卻未能開口介紹悠嵩的身分，面對這樣的曖昧不清，悠嵩再也忍不住逃離了……

中村祖笑稱自己一開始與製片公司見面，對方便表示希望拍攝一部以他為藍本的電影，「那時我看到企劃案上的片名寫著『Athlete（運動員）』，所以本來一直以為這會是一部討論操練肌肉，或運動競賽的動作電影，後來才得知內容是和LGBTQ議題有關。」

中村祖為了能如實演繹出同志的愛情心路，特別挖出世界級同性情誼經典片【斷背山】做功課。此外，中村祖也表示，自己曾在日本同志熱門聚集地新宿二丁目的酒吧打工過兩三年，因此也將當時的經歷作為角色參考樣本，中村祖：「我在塑造角色的同時也在回想著那時候遇到的客人，有哪個人是和我所要飾演的海棠這個角色是比較接近的，就這樣一邊揣摩，一邊進行演出。」

外型高大壯碩的中村對於裸露和床戲都自信表示：「都是小菜一疊，一切順其自然。」反而是主角海棠從直男被「掰彎」的心路歷程讓他感到困難，「海棠這個角色一開始是直男，慢慢到後來才浸潤到同志的世界裡，所以我一直在煩惱這中間各個不同的階段，應該要怎樣去表現才好。」

而對於台灣今年五月正式通過同志婚姻合法化，中村祖也大表肯定：「台灣的同志文化一直走得非常前面，希望日本也能夠像台灣一樣，在法律方面能夠對同志更加認同。而我也強烈盼望非同性戀的朋友，能夠藉由這部電影，對LGBTQ的世界有更多的認識。」本片將於9月27日在台上映。