台北市長柯文哲，昨天（26日）晚間遭到民眾目擊進入台北喜來登飯店，與北市各大財團老闆吃晚飯，一會就是兩個鐘頭。據了解與會人士來頭都不小，都是赫赫有名的企業董事長，也讓外界質疑過去曾經標榜，與企業集團會面行程「公開透明、上網登錄」，現在卻私下會面頻頻。對此柯文哲今天（27日）上午則回應，表示新聞報導是「特定媒體的政治操作」。

根據了解，當天晚上與會的名單，包含晶華酒店董事長潘思亮、東森購物董事長王令麟、信義房屋創辦人周俊吉、海霸王董事長莊自立、華新麗華董事長焦佑倫、和泰汽車董事長黃南光、長榮空廚董事長柯金城等人，雖然是否全員到齊不得而知，但全場都是集團大老闆是不爭的事實。對此藍綠市議員紛紛高聲質疑，表示柯文哲以往自豪的公開透明蕩然無存。

國民黨市議員吳世正表示，過去柯文哲主張財團企業要見他，只能進市府吃便當，結果沒想到現在被爆料到大飯店與大老闆吃高級料理；民進黨市議員簡舒培則質疑，柯文哲到底是用民眾黨主席的身份，還是台北市長的身份出席？更質疑柯文哲可能有「以市府資源之便，行圖利民眾黨之實」。

對此柯文哲則表示，「昨天晚間只是那些大老闆有固定聚會，輪流作東請客，有時候輪到誰作東就說我這邊請市長，就這樣，就這麼簡單。」柯文哲輕描淡寫帶過之餘，也針對該報導媒體進行反擊，柯文哲說，「我不是只有反紅媒，我也反綠媒，像那自由時報要做這種影射的新聞，實在是，也是有特定政治目的。」