先前全世界瘋傳「瓶蓋挑戰」，許多知名藝人、網紅都也紛紛嘗試，近期日本寫真女星清水藍里也於綜藝節目上大方挑戰，不過當她踢出後，眾人的焦點卻不是在於瓶蓋上，而是聚焦於她在抬腿踢時，露出的雪白底褲上！

日本寫真女星清水藍里以傲人 H 奶的豐滿身材出道，其獨特的魅力吸引相當多的粉絲喜愛，其中她也因曾在節目《痛快！明石家電視台》示範改良版空手道，將自身從小開始學習的跆拳道成為賣點，博得許多新聞版面。

20 日日本綜藝節目《ウチのガヤがすみません！》邀請清水藍里到節目上挑戰全球盛行的「瓶蓋挑戰」，當天清水藍里身穿一件平口洋裝，露出她一身姣好的長腿。在挑戰開始時，清水藍里也展現敬業態度，寶特瓶的位置與清水藍里同高，但她以其自身空手道的技巧，赤著腳以迴旋方式踢中瓶蓋，但也因她的腿大幅度抬高，裙子裡頭雪白顏色的底褲也一覽無遺，但當下清水藍里不在乎是否露出，而是對於能夠成功感到相當開心。

節目一播出後，清水藍里也於截下成功的畫面，於個人推特上開心透露在開錄前好幾次都失敗，沒想到在最後竟能成功，讓她感到相當興奮，最後她針對底褲全露這件事，自嘲底褲是「藍里的藍里」。

不少日本網友看到清水藍里的文章，也紛紛開心的留言，表示「很高興你成功做到了」、「這個拍攝角度真的太養眼了」、「扶寶特瓶的看起來很開心」、「看到了啦」。（編輯：陳雅雲）