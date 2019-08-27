近年來有許多經典飲料都逐漸消失在市場上，小時候最愛的那一味也都悄悄不見。日前就有女網友貼出照片表示自己找了很久的飲料，竟然於超商看見。照片一曝光後，也引起許多網友討論。

日前有一名網友於臉書社團《爆廢公社公開版》 PO 出一張照片，畫面中可見相當多的飲料，不過原 PO 的手直指著「蜂蜜菊花茶」，此外原 PO 於內文中表示「有沒有人跟我一樣愛喝這個舉手？」但她也直言這款飲料是 7-11 的隱藏版，並非每家分店都有，認為根本是 7-11 中的隱藏版飲料！

貼文一曝光後，就引起相當多網友討論，許多網友也紛紛有感直言「這個真的好喝！最近看到 711 進去還會在人家玻璃門前找他一陣子，希望店員沒把我當神經病」、「我也喜歡菊花茶」、「真的？我怎麼從沒看過」、「有買過，比別的品牌好喝，容量又大」。

不過也有網友分享蜂蜜菊花茶的出沒地點，表示「 7-11 都有賣，只是台南會容易找的到」、「在台南都買的到」、「台南看得到」、「南女合作社」、「小北百貨有喔」。

除此之外，還有人看到蜂蜜菊花茶後，分享自家洋蔥故事，表示「我媽媽癌逝之前超愛，但是我為了她的身體健康一直禁止她喝，現在想到就會覺得我當初為什麼不讓她開心的過完剩下的日子，現在只能喝這個懷念媽媽」。（編輯：陳雅雲）