路癡的最大困擾除了拿著手機地圖也看不懂以外，就是連拿著地址也找不到正確的門牌，其實這不只是人的問題，還跟地址的邏輯、系統規劃根本有關，更何況這世界上有很多地方沒有地址，例如：蒙古。

根據外媒報導，倫敦有一家公司認為地址的提供成本太高，地址名稱太長，限制性多，而且容易出錯，因此該公司找到了解決的辦法，他們將世界劃分為57萬億平方區塊，給這些區塊命名三個字的地址，這三個字幾乎可以追蹤到地球的每個角落，從印度貧民窟到烏干達的難民營。

該公司的營銷長Giles Jones表示，「這是一個友善用戶的導航系統，因為每個人一定都有關於『爛地址』的出糗故事。」因此發明了這個軟體，透過三個字的形容，軟體連結到Googe Map或是Apple Map，利用衛星引導出正確的位置。這個app已經開發了36種語言，包括韓文、日語和中文。

難道這代表了「地址」使用的時代結束了嗎？事實上該公司最成功的案例是蒙古，游牧民族為主的內陸國家，「What3words」這個軟體已經成為官方的尋址系統，現在只要使用三個字的短語，就可以讓郵政、銀行、計程車、民宿甚至是必勝客輕鬆使用。

這世界上仍然有許多地方沒有地址，這項發明使得這些弱勢族群、地區更有與世界接軌的機會，例如：在烏干達的難民營，利用這三個字系統，就可以輕鬆為自己定位，讓自己被當地的衛生機構看見，使醫務人員更容易找到人。這個發明曾經在美國拯救了一位被綁架者的生命，她與警方利用三個字定位，成功讓警方找到並營救。