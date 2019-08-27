明（2020）年將有3家純網銀加入，國內實體銀行也積極備戰，除強化數位金融業務，亦積極搶攻年輕族群，在發卡策略亦與電商結盟推聯名卡，更拿下了電商的信用卡收單業務。因此，銀行不僅要搶攻電商千萬註冊人次、每日上百萬的活耀用戶，針對網購族痛點，祭出最高13%回饋、免運費、海外刷卡免手續費，更採線上發卡機制，希望藉此拉高銀行年輕客群比重，也鎖定電商平台的百萬賣家客群，希望提供包括貸款等金融服務。

根據2018年網路調查報告，台灣上網人口已經突破1800萬，有高達96.8%的民眾使用手機上網，調查中更有64%的人曾透過網路買、賣東西，顯現網路上的交易行為已為常態。

經濟部8月公布最新調查也指出，2018年電子購物業營業額達1894億元，年增12.4%，創歷年新高，今年光是上半年電子購物業營業額也衝破970億元，創下歷年同期新高，顯見國人消費管道轉移，推升網購市場發展。

看準行動上網熱潮及網路購物的興盛，國內銀行也積極與電商業者合作發行聯名卡，除中信銀行推出的Yahoo奇摩聯名卡、花旗銀行PChome聯名卡之外，國泰世華銀行今（27）日也宣布與來自新加坡的蝦皮購物推出聯名卡，並導入虛擬信用卡VCN（Virtual Card Number）概念技術， 從核卡到發卡通通在線上完成 。

不過，也由於指尖經濟看俏，消費者已習慣一「指」下單的購物行為，加上多家銀行主打無腦網購物高回饋訴求之下，據了解，目前電商聯名卡的發卡量並不高，多在5-6萬張。國泰世華銀行則希望這張可以解決網購族的消費痛點，包含花時間研究回饋最多的信用卡、為了湊免運費常常需買到一定金額、出國旅遊或國外網購消費還要多付跨境交易手續費、花時間貨比3家，價格要低品質要好，藉以開拓網購信用卡新藍海。

國泰世華銀行除祭出消費享蝦幣高回饋，天天消費最高7%蝦幣回饋，每月超級品牌日最高10%蝦幣回饋，搭配優惠活動檔回饋更可高達13%；每個月一般消費，不限金額消費滿5筆，或消費金額累積滿5000元，即可每月1次、一年共12次，直接全額折抵超商運費；海外交易免手續費、還可享0.5%蝦幣回饋。

不僅有卡友專屬優惠，國泰世華銀行總經理李偉正表示，聯名卡更優化辦卡流程，搭配VCN信用碼發卡，採用線上申辦、線上進行核卡及發卡程序，開卡即自動綁入蝦皮購物帳號，卡友從辦卡、消費到獲得回饋的過程都在線上完成，讓卡友省去等待實體卡片寄送的時間，可以快速消費享優惠，首年發卡目標10萬張。

當然，除鎖定蝦皮1500萬註冊人數及每日逾200萬的活耀用戶之外，李偉正坦言，發卡只是第一步，由於也同步拿下蝦皮購物的信用卡收單業務，因此看好蝦皮下的百萬賣家也是他們的潛在客戶。過去可能因個人資料不全及認識不夠，可能無法深入經營這客群，但隨著買賣金流、交易紀錄的積累， 這些資料將有助於銀行更了解個人商戶的狀況，可更快速提供他們所需包括貸款等金融服務。