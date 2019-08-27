為重現太平山森林鐵路風華，宜蘭縣長林姿妙今(27)日率隊北上行政院，參加由政務委員吳澤成召集的「研商羅東至太平山沿線傳統森林鐵道意象復甦議題整體規劃相關事宜會議」，交通部允諾補助規劃經費800萬元，太平山森林鐵路復駛露出一線曙光。

為爭取行政院支持，宜蘭縣長林姿妙今日親自帶隊向中央表達縣府積極推動太平山森林鐵路復駛的決心，在政務委員吳澤成大力協助下，確定由縣府進行整體規劃，交通部則承諾補助規劃案經費800萬。

本（8）月初，政務委員吳澤成踏勘太平山森林鐵路沿線，當時林姿妙就提出縣府願意承擔太平山森林鐵路復駛的規劃工作，縣府也隨即展開整體規劃案經費預估，並律定在兼顧觀光和交通、結合人文與環境資源，以及維護自然環境安全的原則下進行規劃。

吳澤成也於日前召集交通部鐵道局就太平山森林鐵路進行討論，確認本案必須透過整體性規劃，以作為後續分期執行計畫之上位指導。，今天召開的「研商羅東至太平山沿線傳統森林鐵道意象復甦議題整體規劃相關事宜會議」，邀集行政院農委會、行政院主計總處、公程會、國發會、水利署、觀光局、鐵道局以及宜蘭縣政府、三星鄉公所等單位進行討論，確定由縣府進行整體規劃。

縣府表示，太平山沿線傳統森林鐵道之歷史演進，與昔日地方人士投入產業發展之貢獻，是珍貴的歷史與文化資產。為推動地方產業與層級提升，縣府積極尋求符合地方發展之產業進駐，希望建構太平山森林鐵路旅遊區帶，進而活絡宜蘭縣觀光活動，提升觀光產值、增加就業機會。