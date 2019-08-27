彰化縣禽流感疫情爆不停，經縣府動防所主動採樣監測，經送往中央家衛所進行檢驗，又證實位在芳苑鄉的一處肉鴨場，感染「H5N2亞型高病原性禽流感」，今(27)日派員進行移動管制，並採取全場人道撲殺、清場與消毒作業，共計撲殺近500隻肉鴨。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，8月23日進行鴨隻主動監測禽流感採樣工作，於昨(26)日經家衛所檢驗芳苑鄉一肉鴨場感染高病原性禽流感病毒，防疫所立即派員進行移動管制，今(27)日經家衛所確診為H5N2亞型高病原性禽流感，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺444隻肉鴨。

董孟治表示，因鴨隻保毒性比較高，即使感染「高病原性禽流感」病毒大多也沒有明顯臨床症狀，為了維護整體家禽產業的經營，只能採取高危險區域主動檢測模式，並呼籲所有養禽業者，務必要落實場內各項軟硬體生物安全措施，確實維護防鳥機制，以避免家禽與候鳥或野鳥接觸，而遭到感染。

董孟治說，如果發現土雞、蛋雞場內異常死亡，或者是對保毒性比較高的鴨、鵝等水禽，有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，就應立即通報動防所進行採樣調查，以釐清是否遭禽流感危害，才能儘速採取緊急必要防疫作為，以防疫情擴散，共同維護整體產業永續經營。

董孟治也再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。