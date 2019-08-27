今（ 27 ）日於上海開幕的首間著名量販店「好市多」，雖然開幕為平日，但店內仍然人山人海，周邊道路甚至出現壅塞，但商場也因客人數量過多最新消息指出，目前上海好市多已發出公告，暫停營業。不過根據大陸媒體報導，似乎有不滿此決定仍想進入的顧客，企圖通過樓梯闖進商場。

根據大陸媒體《澎湃新聞》報導，上海好市多稍早發出通知暫停營業，當地相關部門也公告，由於目前門市內人流非常密集，為了安全，希望有意前往的市民理性消費、選擇離峰時間出行購物，如果已經前往的顧客，請務必服從現場指揮。

不過卻有部分顧客不滿這樣的決議，企圖通過樓梯，而非從大門入口進入商場，只見畫面中「暫停營業」的招牌也沒收回，卻有不少顧客人企圖爬樓梯進場。

另外，商場保安還利用購物車擋住路口，不斷呼喊「暫停營業」，企圖阻止人流，但仍有不少顧客穿過保安，想闖進賣場，現場甚至一度傳出，需等到店內顧客不那麼擁擠，就能夠再放一批人進場，但其實警方早已將周邊道路封鎖，不准再有人車進入。

根據《澎湃新聞》報導，由於上海好市多開業首日大爆滿，華漕鎮政府的工作人員、派出所的民警已經都前往現場支援、協助疏導交通、維持秩序。閔行區相關人士也透露，當初曾建議好市多不要一下子發過多的會員卡，也不要一次性集中向所有發卡會員開放，可以採取預約前往的方式，但商家沒有採納這一建議，如今看來好市多低估了上海人民的購買力能力。（編輯：陳雅雲）