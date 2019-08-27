織襪業
▲社頭織襪業者對襪子技術、研究的品質都很好，大家都闖出一片天。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.27）

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彰化縣社頭織襪產業，面臨偽裝「台灣製造」傾銷，引發許多經營多年的正宗MIT在地業者不平，經濟部長沈榮津應立委陳素月之邀到社頭與織襪業者座談，與會業者大吐苦水，沈榮津說，業者擔憂問題可提交給織襪公會檢舉，也指示工業局、標準檢驗局、國貿局等單位協助業者查緝與融資。

沈榮津今（27）日到彰化縣社頭鄉的織足藏樂館與當地業者進行座談，織襪業者指出，每年有300萬打中國製織襪製品在台販售，或是偽裝「MIT」產品出售，未來美中貿易開戰，「洗產地」問題恐更將嚴重。

台灣區織襪工業同業公會理事長魏平儀表示，中美貿易大戰開打，美國若決定對大陸課25％關稅，可能將有高達4億雙訂單轉向全球各地，台灣確實有很大優勢可能接到部分訂單，但也必須慎防不肖業者，以大量大陸製的低廉襪品傾銷，偽裝成MIT台灣製造，反而讓本土廠商吃不到這塊大餅。

▲社頭織襪產業，面臨偽裝「台灣製造」傾銷，立委陳素月邀經濟部長沈榮津到社頭與織襪業者座談。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.27）

其他業者表示，政府應嚴抓仿冒品或將產品進行分級，「否則設計都被別人仿冒，不論品質優劣都能打上MIT，那我何必花大錢研發產品」。也有業者說，確實有訂單已轉向台灣，甚至傳出三億雙，但許多廠房面臨設備老舊、原料使用及用地問題，這塊大餅看得到卻吃不到，希望政府幫忙解決。

▲美中貿易大戰開打，台灣必須慎防不肖業者，以大量大陸製的低廉襪品傾銷。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.27）

陳素月指出，中國製織襪產品有大量傾銷的情況，但政府缺乏人力去追查小三通或者空運來台的中國製棉襪，另外中國製襪品常透過網路平台販售，在欠缺商品檢驗與合法課稅下賣給消費者等問題。

▲社頭鄉為台灣織襪產業的重鎮，由襪子王國社頭所生產的各種襪子，占全台灣市場七成以上。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.27）

沈榮津表示，目前讓在地經營業者最憂心的中國貨「洗產地」、產品標示不符等問題，將委由公會協助彙整業者提出的問題、建議，並提供詳細明確的資料，供經濟部商業司等單位查驗。

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