知名手搖品牌「一芳水果茶」先前在微博發表聲明支持一國兩制，引起外界關注，甚至有許多消費者也揚言抵制。這樣的情形讓許多加盟業者直呼生意做不下去，根據消息指出，有部分加盟業者下週將有「大動作」，其中不排除向母公司求償，更要求一芳創辦人柯梓凱出來面對！

根據《三立新聞網》報導，北部一名陳姓加盟主表示自己的門市原本業績多達 1.5 萬元，但在一芳水果茶於微博上發表聲明支持一國兩制後，生意逐漸下滑，甚至一天業績掉到 3 ‵ 4 千元，收入直接比一半還少。

這樣的生意慘況，許多北部加盟業者紛紛有感，甚至組成自救會。他們也經歷過兩次的初步會議討論，表示將決議和中、南部的加盟業者擴大串聯，並直言下週將會大動作出現，此外更不排除對母公司「墨力國際餐飲集團」求償，另外更希望一芳創辦人柯梓凱能夠出來面對，不要讓無辜的加盟業者受到更多的傷害。

一芳水果茶先前於微博發布聲明支持一國兩制，而受到外界關注，母公司「墨力國際股份有限公司」也曾向加盟主發表聲明致歉，強調無意捲入政治，也從不參與政治。但加盟業者卻怒批是「一封不痛不癢的道歉信」，認為母公司的處理態度相當消極。

根據《三立新聞網》針對全國加盟主打算串聯集體求償，一芳水果茶至今仍未有所回應。（編輯：陳雅雲）