華碩看好電競市場發表多款產品　百貨這裡可體驗電競設備
▲電玩設備的體驗是相當重要的，台北光華商圈、三創，以及法雅客都有不錯的體驗空間。（圖／記者劉士成攝。）

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看好電競市場，華碩於27日推出多項電競周邊產品，含括「ROG Strix 750W」及「ROG Strix 650W」兩款金牌電源供應器、機械式電競鍵盤「ROG Strix Scope Deluxe」、RGB充電耳機架「ROG Throne Qi」與電競耳麥「TUF Gaming H7 Wireless」，試圖為電腦遊戲玩家再添致勝神兵利器，提供最佳遊戲體驗。

機械式鍵盤是每個遊戲玩家不可或缺的重要武器；延續ROG Strix Scope系列的多項優點，ROG Strix Scope Deluxe同樣採用德國製Cherry MX鍵軸（青/紅/茶軸），提供優越的機械式鍵擊手感與精確反應，搭配加寬版的Xccurate Ctrl鍵，可大幅加強第一人稱射擊遊戲的操作精準度。

▲全新ROG Strix Scope Deluxe機械式鍵盤新增了人體工學腕墊設計，除採用方便快速拆卸的磁吸式設計，還配備頂級柔軟記憶泡棉腕墊以人體工學角度提供緩衝支撐。（圖／ASUS提供）

ROG Throne Qi為ROG玩家共和國旗下首款具備無線充電功能的耳機架，頂部掛勾採優化弧形設計，可使耳機穩定並防止晃動，為電競耳機提供全新收納方案。ROG Throne Qi底座內建快速且高效的Qi無線充電功能，可為支援Qi無線充電功能的手機或其他裝置充電，玩家們還可透過底座上的LED指示燈隨時掌握充電狀態。

▲全新TUF Gaming H7 Wireless電競耳麥採用獨家53mm ASUS Essence 驅動器與氣密腔體技術，呈現更清晰的音質和強勁的低音，能讓玩家們享受極為真實且身臨其境的遊戲體驗。（圖／ASUS提供）

除了電腦賣場可以有機會體驗電競設備之外，就連新光三越內的法雅客，也都有相當完整的電競周邊設備供民眾免費體驗。包含鍵盤、滑鼠、耳機、螢幕，甚至體驗區還配置電競椅。

有些區域還提供電玩供民眾試玩，做在電競椅上操作遊戲體驗一下遊戲的效能與控制，這時您就會知道電競相關設備有多夯了。

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