台灣每個地區的發展都不盡相同，然而，近日有網友就在 PTT 發問「為什麼台中的建設輸高雄那麼多？」結果立刻引發網友熱議，不少人紛紛點出「歷史共業」。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，台中前陣子人口已經超越高雄了，且升格為直轄市雖然沒有高雄久，但也很多年了，不過，台中的建設卻一直不如高雄，「高雄有巨蛋開演唱會，台中沒有；高雄有會展中心辦展覽，台中沒有；高雄有兩條捷運、一條輕軌，台中什麼都沒有；高雄捷運綠線預定明年通車，但是台中捷運藍線卻遙遙無期；台中連機場都輸高雄，鐵路高雄能地下化，台中卻只能高架化」。

原 PO 接著更說，台中這 10 多年來好像只有七期在發展，且台中是中部唯一的大都市，集合中部所有資源，中部民眾生活都往台中移動，不像南部除了高雄外還有台南，但請不要拿新竹來比建設，因為新竹人口數輸台中和高雄輸很多，他並好奇問及「為什麼台中的建設會輸高雄那麼多呢？」

問題一出，網友隨即議論紛紛，不少人留言「高雄與對岸一樣，硬體進步，人文卻沒」、「去看看中央給的預算就知道了」、「你要不要看看台中統籌分配款少高雄多少，人口比高雄多到今年錢還比高雄少」、「統籌分配款有公式去算的」、「統籌分配款有公式去計算的，以為人口多就該領的比別人多？」

另還有一名網友分析指出，「台中統籌分配款比率太低，台中快破產了，舉債額剩 80 億，高雄負債這麼多，舉債上限還有七八百億，因為高雄以前是直轄市，所以舉債額計算參數非常高，今天幾都都直轄市，但是舉債參數上調還是很少，所以說高雄破產一直都是假議題，要破產也是台中、桃園、新竹先破產，高雄財務狀況好的很。其實政府本來想提高台中舉債額度，但是怕被罵舉債，所以後來不敢做，公式其實很久了，小蔣時代，中間參數有調整過幾次。」（編輯：許苡晴）