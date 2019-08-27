行動支付日漸普及，信用卡也成為現代人不可或需的必需品之一，而日前有網友就在 PTT 直指「不用信用卡的是笨蛋」，掀起廣大網友熱論，紛紛點出刷卡的「隱藏優點」。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，自己某次和朋友聊天，朋友跟他說，現在信用卡越來越普及，連全聯和便利商店都可以刷卡了，然而，商店為了競爭力都相繼開放刷卡，接著便把成本反應到售價上，「我才在想說奇怪全聯的東西好像也變貴了，便利商店是本來就貴了」。

原 PO 也提到，他朋友說「用現金去這些商店買東西的人根本是盤子，因為至少信用卡還可以延後付款，還有一些紅利或現金的回饋，可以抵銷這些商店導入信用卡後提高的售價」，他仔細想想認為，好像也有道理，並好奇問及「那有沒有堅持一定要用現金的人在想什麼的八卦？」

貼文一出，立刻引發熱烈迴響，大家紛紛留言「加油卡跟好事多至少各一張吧！」「有錢人，窮鬼才會在意那幾塊錢」、「這種小額就只是先付後付而已，是有差多少？」「刷卡是不錯，可是會多一張紙，皮夾一下子就爆了」、「如果買攝影器材，用現金比較便宜喔！」「 1％ 回饋已經是最高的了」。

不過，也有網友點出隱藏好處，直指「刷幾次大筆的，就知道有沒有回饋差很多了，平常小錢的就沒什麼感覺」、「所得稅分期很好用啊！」「現金回饋很爽」、「因為現金多，不花掉占空間會很麻煩」、「我聯邦卡，全國加油站每公升降 3 塊超有感」。（編輯：許苡晴）