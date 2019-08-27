北京首鋼昨日宣布林書豪正式加盟球隊，而首鋼體育總裁、北京首鋼籃球俱樂部有限公司董事長秦曉雯也在官方聲明中表示，林書豪仍有打NBA的實力，但他找到一支球隊能讓他成為自己想成為的球員，因此選擇加盟首鋼。

北京隊在該文中指出，林書豪畢業於哈佛大學，是NBA歷史上首位美籍華裔球員，也是NBA歷史上最成功的亞裔後衛。他創造了自1976-1977賽季ABA和NBA合併以來，球員前5場先發比賽累計得分最高紀錄，也是NBA歷史上第一位在自己前5場先發比賽中均得到至少20分並送出7助攻的球員。還率領紐約尼克隊打出6連勝、締造著名的「林來瘋」。

林書豪由於老化和傷病原因，上賽季加盟多倫多暴龍後，表現不如預期，也讓他季後乏人問津。在經過一段長時間考慮後，最終選擇加盟CBA北京首鋼隊，不過球隊老闆秦曉雯仍認為林書豪有打NBA的實力。

「以書豪目前的實力，我相信他是能繼續在NBA或其他歐洲強隊打球的，而他更想找到一支球隊能讓他成為自己想成為的球員。書豪選擇加盟北京首鋼男籃，是對我們的信任，也是我們的榮幸，我們真誠地歡迎他。書豪是華裔籃球運動員在NBA奮鬥的榜樣，他的成長經歷和勵志精神將感染我們每個人，他在追逐籃球夢想上的義無反顧和北京首鋼永不放棄的精神一脈相承，相信他的到來，能帶領球隊進步，會帶給CBA聯賽更多精彩，也將帶給北京這座城市更多快樂。」秦曉雯在文中如此寫道。

