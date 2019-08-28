年僅19歲的歐陽娜娜近年星路順遂，剛進演藝圈就深耕大陸市場，五官標緻的她自小就苦練大提琴，精湛的琴藝眾人皆知。近日她在上海舉辦十週年紀念音樂會，卻在演奏時發生了插曲，一襲紅色高雅禮服的兩邊肩帶不慎滑落，白皙上圍全露，令粉絲大吃一驚。

近日微博上出一系列歐陽娜娜演奏會的照片，只見她身穿紅色細肩帶長禮服，長捲髮披在背後仙氣十足，專注地低頭演奏著懷中的大提琴，絕美畫面令觀眾看得如癡如醉。但不知是否是因禮服太大件，演奏途中兩側細肩帶頻頻滑落，毫無支撐力的禮服怕是一站起來就會整間滑落，瞬間走光，但敬業的娜娜依然將演奏完成才將肩帶扶起。

除了演奏大提琴，歐陽娜娜還加碼獻唱多首歌曲，雖差點走光令粉絲們替她捏把冷汗，但她穩健的應對方式及精湛表演也頻頻被大讚：「內外兼具」、「娜娜是所有美好的集合體」、「肩膀真美」、「果然拿起大提琴的娜娜最迷人」。也有網友認為衣服原本就是這樣設計的：「人家設計就是肩帶掉一邊的⋯妹妹自己害羞一開始把肩帶拉上去了」，也有人批評：「這衣服還真的不適合，藝術家要有藝術家的氣質，不用穿的這樣吧。」、「這麼高雅的藝術出現這樣的細節真的有點不協調」。

先前上綜藝節目遭疑發福的歐陽娜娜，整張臉圓到尖下巴消失，這次釋出的照片再度被網友拿來討論：「開始發福了」、「是不是胖了？還是我產生錯覺」、「臉圓不少耶」。（編輯：吳俐文）