台中霧峰「北溝故宮文物典藏山洞」登錄為歷史建築，由於接連傳出淹水及孩童跌落事件，地主憤而動手將洞口填平，市議員李天生今(28)日批評，市府文化局疏於維護，嚴重失職，同時沒有必要繼續列管，要求廢止登錄或進行價購。

市府文資處長李智富說，地主的舉動違反文資法第106條規定，要求提出說明，並依法裁處，不過會從寬考量，此外，建築物並未滅失，無法辦理廢止登錄，至於進行價購，由於經費龐大，古蹟數量眾多，需要進一步研議。

故宮博物院遷台後，曾經在霧峰吉峰里北溝停駐15年，民國54年北遷臺北外雙溪後，原址變身為「台灣省電影製片廠」及「台影文化城」，九二一地震時全數建築均遭震毀，事後由債權人台灣銀行拍賣，目前土地所有權由私人擁有，在長期荒廢掩埋後，經地方文史工作者和市府文化局合力挖出北溝故宮文物典藏山洞，並於民國103年登錄為歷史建築。

日前外界發現北溝故宮山洞遭到土石埋掩埋，原有出入洞口再度不見天日，地主李玉興說明，連日來大雨不斷，山洞口嚴重淹水，並發生孩童跌落水中事件，幸經路人發現即時救起，不過卻引來家長責怪沒有安全措施，他因此找來怪手將山洞口填平，以免再度發生意外。

他強調，北溝故宮山洞地處偏遠，已經連續傳出吸毒、孩童落水事件，地方抱怨不已，由於山洞口沒有排水設備，經常淹水高達一層樓，十分危險，曾經建議文資處設置圍籬，但是沒有下落，因此著手掩埋，確保安全。

議員李天生強調，北溝故宮山洞登錄為歷史建築後，文資處除設置簡說牌外，沒有任何維護動作，目前該處僅剩下山洞洞口，內部設施已經全毀，目前既然遭到掩埋，沒有必要繼續列管，要求廢止登錄，設置紀念碑即可，或是由政府出面價購取得，否則限制土地使用，卻要地主背負貸款及稅捐，並不公平。

文資處長李智富解釋，地主的舉動違反文資法第106條規定，要求提出說明，並送審查委員會依法裁處，不過建議從寬處分；至於要求廢止登錄，則由於建築主構件並未滅失，仍具價值，並不符合歷史建築登錄廢止審查及輔助辦法規定，有關辦理價購，目前文資法修正草案尚未通過，同時古蹟數量眾多，經費龐大，有執行困難。

李智富強調，文資處已經完成山洞修護工程規畫設計，並非沒有動作，同時協助地主進行開發，包括闢建文創園區、觀光樂園等，不過該處位於地震帶禁限建區，加上需要水土保持，困難重重，因而引起地主們不滿。