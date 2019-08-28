百萬訂閱YouTuber蔡阿嘎在網路上擁有超高人氣，釋出的影片每每造成話題，與老婆二伯在去年迎來寶貝兒子「蔡桃貴」，萌度超高的小娃令他聲名更漲，更開了「新手爸媽日記」的單元紀錄育兒生活，近日整理出「10大絕對不能對老婆說的話」，第一名竟是：「我要去大便」，影片一出立刻引起一票網友共鳴怒吼：「我老公都這樣！」

金句中時常提到「小孩是你自己要生的」、「不會帶小孩就去多看一點書」，甚至還拿婆婆出來當擋箭牌：「你怎麼不看看我媽對你好的地方」、「我媽可以一次生五個自己顧，你怎麼不行？」等惹怒金句，令人妻們看了超有感，激動留言：「真的都會讓人秒理智線斷掉」、「聽到會舉刀」、「聽完十句只有XXX想講」。

其中第一名的：「我要去大便」引起最多網友共鳴，人妻們紛紛怒吼：「到底每天哪裡來那麼多大便？」、「尤其是都準備好了即將要出門時聽到這句」，也釣出許多老公委屈留言：「大便錯了嗎？」、「就真的想大便啊」、「為何大便要報備啦」，逗趣主題湧入上千則留言。

也有不少網友舉出其他沒上榜但也超欠揍的話：「妳好像又胖了」、「都生完了！肚子怎麼還這麼大？」、「妳整天就只要顧小孩，到底有什麼好累的」也榮登媽媽們一聽到就會「秒怒」的白目金句。

蔡阿嘎在開頭時語重心長地稱今天的主題很「嚴肅」，要男性朋友們做筆記聽好，更開玩笑地強調在老婆生完小孩，帶小孩的期間「簡直是地獄！」，貼心地替大家統整了「惹怒老婆十大金句」，呼籲千萬不要對老婆說這些，否則後果不堪設想。（編輯：吳俐文）