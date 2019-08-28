上(7)個月3日晚間，嘉義火車站發生一起轟動全國的年輕鐵路警察李承翰遭企圖逃票的鄭姓男子，在火車廂內以刀刺破左腹，失血過多而因公殉職；李警的英勇讓總統蔡英文著官員蹲在李警父母膝前慰問﹔嘉義地檢署經過近2個月的偵察，終於在今(28)日依涉「殺人罪」起訴鄭男，並將於明天移審嘉義地方法院。

嘉義地檢署表示，檢察官陳美君偵辦鐵路警察局李姓員警遭殺案，經指揮警政署鐵路警察局高雄分局調取路口監視器、進行搜索及傳訊相關證人後，認鄭姓被告涉有刑法第135條第3項妨害公務致公務員於死及第271條第1項殺人等罪嫌，提起公訴。

地檢署指出，殺警的鄭嫌，係以現金購買臺南至新營莒光號車票，卻搭乘南下區間車前往「高雄左營站」，再自「高雄左營站」搭乘臺灣鐵路局152次自強號列車北上，在新營至後壁間，為列車長執行驗票工作時發現其未購票上車，遂要求鄭嫌補票，鄭嫌拒絕並咆嘯，鐵路警員李承翰依通報前往處理；鄭嫌竟以紅柄嫁接刀往李警左腹部刺擊，李警雖負傷，但見鄭嫌持有刀械，車上尚有眾多旅客，於是奮力以雙手控制鄭嫌，待鄭嫌遭眾人壓制後始放手，雖經送醫急救，却因大量出血而死亡。

當時因公殉職的李承翰勇警靈堂，讓蔡英文總統以降百官、地方首長、民代，及當時某黨正進行黨內總統參選人初選程序，必當改變行程前往靈前慰問、弔唁的處所；蔡英文甚至帶著官員蹲在李警父母膝前安慰，致贈慰問金。

地檢署在起訴鄭嫌後，也提出呼籲，絕不容許任何人以暴力攻擊、挑戰公權力，針對此類案件，必當立即查辦，嚴懲不法。