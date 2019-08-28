金管會7月剛核准3純網銀執照，其中由中華電信、兆豐銀行等籌組的國家隊將來銀行，傳出因人事成本高，包括籌備處總經理、執行長年薪就超過千萬，執行長甚至高達4500萬元，也因此，籌備處成立半年就快燒光2億資金。不過，對此，將來銀行籌備處今（28）日表示，「絕無任何成員領取千萬元以上的年度薪資」，外界推估的數額，應屬「累加重複計算同名目薪酬」的誤解。

金管會主委顧立雄今年7月底親自召開記者會公布「純網銀」執照名單，結果提出申請的3家業者包括將來銀行、樂天國際商銀及LINE BANK全部上榜，預計明年就有純網銀加入國內金融市場。

不過，這3家純網銀都還在籌備階段，今日卻有週刊指稱有股東爆料將來銀行籌備處成立半年，2億元前期資金就快燒光，每個月開會提出的財報支出都是幾百萬、幾千萬元，股東事後才知道竟是因人事費爆表，除6名副總平均年薪逾400萬元，總經理達千萬元，執行長更高達4500萬元，另還有一筆2700萬元的補償金，讓股東氣得痛批根本是拿人民納稅錢開玩笑。

對此，將來銀行籌備處也提出說明，「絕無任何成員領取千萬元以上的年度薪資」，即使計入必須要達到年度KPI才會發放的績效獎金，也未有任何成員領取超過1500至3000萬元級距的年度總薪酬，外界推估的數額，應屬「累加重複計算同名目薪酬」的誤解，未來董事會成立之後，也將以專業、職能等多面向規畫經理人薪資，並經薪酬委員會通過後辦理。

將來銀行籌備處還強調，3支申設純網銀隊伍中，將來銀行是唯一「從零開始」的本土隊伍，執行團隊在籌備處尚無固定工作場域起，協同僅寥寥數人的工作夥伴們，竭力將籌備處團隊打造至目前近70人的規模，並架構出主管機關、股東認可的可行營運模式，其熱情與投入，實屬將來銀行籌備處能順利走至今日的關鍵，有把握所產生的效益大於其薪酬，亦可創造股東價值。