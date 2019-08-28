第54屆電視金鐘獎將於10月5日在國父紀念館舉辦，今（28日）公布入圍名單，引發追劇熱潮的戲劇《我們與惡的距離》幾乎囊括了所有戲劇項目獎項，包含「戲劇節目男配角獎」、「戲劇節目女配角獎」、「戲劇節目男主角獎」、「戲劇節目女主角獎」、「戲劇節目編劇獎」、「戲劇節目導演獎」、「戲劇節目獎」等，首度入圍金鐘獎的賈靜雯，則表示抱持平常心，原本不緊張，卻被工作人員搞的「都無法不緊張」，感謝評審給予的肯定。

賈靜雯靠著《我們與惡的距離》首戰金鐘女主角，公布的時候她人正好出席珠寶活動，一上台就表示自己入行多年，原本是抱著平常心，結果一公布後，後台工作人員叫的非常大聲，「搞的我都無法不緊張」，認為入為就是肯定，並全把功勞歸功劇組人員，「謝謝與惡讓我有機會參與金鐘」。

她場上更搞笑說，希望大家不要再問她心情如何，畢竟這是大家很努力、用心去拍的作品，比起開心，想哭的比例居多，而且媽媽一看到入圍名單，也立即打電話要報喜，可惜自己正在工作；賈靜雯也表示，昨晚沒期待名字會出現在入圍名單上，因為女兒Bo妞正在看牙醫，光是照顧她就忙不過來，也透露屆時不會帶女兒走紅毯，要她們在電視上看媽媽穿著公主裝就行，自嘲每天在家都打扮的像阿花，這次要好好正裝出席盛典。