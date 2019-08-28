中秋食安稽查　業者仍有操作衛生習慣疏忽

中秋佳節吃吃喝喝是免不了的應景，為確保民眾購買及飲食衛生安全，嘉義市政府衛生局於今（28）日上午，在衛生局局長張耀懋與市政府消保官黃崇傑帶隊下，進行東市場之熟食區、販售區的食品良好衛生規範準則（GHP）查核，包含個人操作衛生、作業場所等衛生管理項目及標示相關事項。

此次稽查專案，衛生局亦同時派員加強中秋應景之月餅及其餡料食品製造業、食品販售業、中秋應景餐廳及市場攤販等現場稽查，稽查重點為食品業者登錄、產品責任險、食品良好衛生規範準則（GHP）、食品添加物、廢棄物處理及產品標示、網購定型化契約規定等，查核結果大部分業者都有操作衛生習慣疏忽、食品保存疏忽等缺失問題，已現場輔導業者立即改善。

衛生局提醒消費者，無論平日或中秋節日選購食品時，應掌握下列幾點：一、清潔：注意手部和食材的清潔。二、新鮮：應注意溫度變化及貯存條件，冷凍應保持在攝氏-18度以下，冷藏應保持在攝氏7度以下，避免劇烈之溫度變動。三、避免生熟食交叉汙染：食材應澈底加熱，且生食熟食要分開盛裝，避免交叉污染。四、烹調：烤焦的食物則不宜食用。五、標示：要留意包裝標示和材質，不要選購來路不明或無標示之產品。

衛生局食品藥物管理科科長張育彰表示，該局自108年7月起即開始「中秋複合式食安稽查專案計畫」，抽驗中秋應景食品共計105件，抽驗重點為月餅或其餡料、禽畜水產品及加工品、生鮮蔬果及加工品、調味醬料、即食食品等中秋應景食品及半成品或食材配料等，針對一般食品衛生標準、農藥殘留、動物用藥殘留、重金屬、防腐劑、甜味劑、單氯丙二醇、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐等檢驗，結果可逕至「食安在嘉」網頁之食安中心-後市場抽檢驗公開選單下載，或嘉義市政府衛生局網站之抽檢驗公開專區參考。