一名邱姓網友昨(27)日在臉書社團「我是南崁人」中貼出兩張小女孩臉頰瘀血的照片表示，6月21日當天，小朋友因為中午吃飯太慢，被老師毆打臉頰成傷﹔事後校長向媽媽求情給老師機會，媽媽後來心軟接受，但要求學校要撤換老師，沒想到最後校長卻因為有其他家長連署堅持老師留任，沒有撤換老師，這位媽媽才將這整件事貼上臉書公開。

這位邱姓的媽媽在文中表示，女兒被老師打到臉頰瘀青之後，她原本要對動手的老師提出告訴，但經過學校主任斡旋，希望媽媽能給老師一個機會，後來她也心軟接受，但條件是必須將這位老師撤換。原本校長也同意媽媽的條件要撤換老師，並且答應她1到6年級都不會再讓這位老師教到。

但事件發生兩星期後，校長卻表示因為有其他家長連署，表示一定要給這位老師教，撤換老師的允諾翻盤，造成這位媽媽終於決定要將整件事公開。

這位媽媽也在貼文中表示，「我跟這些家長說，你們以為只有我的女兒被老師打嗎？」她還舉出某日曾有6位小朋友因為圍在地上看蜘蛛，結果全都被老師踢了一腳，女兒的腳都黑青了﹔她在文末表示，「這老師真的很沒有道德⋯這樣就打人，她真的適合當老師嗎？一點愛心都沒有！」並強調，「我無法安心讓我的孩子上學，因為班導師不是第一次動手的，還會用言語侮辱我的孩子說（會挑食的小孩長大會吃餿水）」。

貼文在南崁各大臉書社團傳開，也有同班其他同學的家長提出不同的意見表示，「因為邱小姐的關係我的孩子差點就失去了一個好老師」﹔這位媽媽還向PO文的邱小姐喊話，「如果邱小姐還有什麼問題，希望您可以來參加班親會，不要一直在各大社團發文」。同時還有另一名網友也提到這位媽媽希望利用這事件向學校索賠30萬，還指出小女童臉上的傷「是不小心揮到的」，劇情發展至此，已經變成小女童班上兩派意見不同家長之間的角力戰。

教育局今(28)日也發出新聞稿澄清指出，事件發生後初步調查那位被指控打人的老師，並沒有體罰學生的具體事實﹔同時對撤換導師一事則表示，需經過校內相關會議討論之後，並考量學生權益才能夠撤換，教育局同時代發一份學校方面的聲明表示，學校方面已經邱姓家長的國賠請求，本案已經進入法律程序，對於家長在社群媒體散布不實言論表示遺憾。

另外，學校聲明中還指出，校調查小組調查發現，老師並無體罰情事，且班上絕大多數家長連署支持並要求學校讓老師繼續帶這個班，為維護絕大多數學生的最佳受教權，因此，選擇讓老師繼續帶這個班，也同意並通知吳姓家長可依教育局相關定，向學校提出轉班申請。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110

