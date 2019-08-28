新北環狀線捷運將在年底通車，14個車站周圍、長達22.5公里的人行步道也進行改善工程，除了將變電箱移至中央分隔島、設置斜坡道外，機車格也退出到馬路上，讓步道更為寬敞。市長侯友宜今（28）視察工程，強調人行道拓寬、車道減縮後，勢必影響車流，要各局處「繃緊神經」減少交通衝擊。

侯友宜說，因應新北環狀線通車後，部分汽、機車族將轉移改搭捷運，沿線車流量勢必會減少，因此捷運局進行人行道優化，在沿線人行道上共設置131格機車格，更新無障礙坡道22處，移置到分隔島的電箱共23個，板新站周邊亦增設YOUBIKE 62個車位。

侯友宜表示，因為人行步道增加了路面，讓車道縮小了，所以在上下班易壅塞時段，各單位就會面對新的交通挑戰，「相關局處必須做通車後的交通演練，越到後期神經就要繃緊一點，不能造成民眾更多不方便。」他說捷運車站啟用後，公車、接駁車、YouBike、機車、自行車停放位置也需要通盤考量，將交通衝擊降到最低。

新北捷運局長李政安表示，新北環狀線的人行道改善長度達22.5公里，目前在沿線14處車站周邊已經全數完成，僅剩站間4.2公里，將在年底前陸續完工，全線增加機車停車位、提供無障礙坡道、加大排水溝斷面、並將電箱移至中央分隔島，提供舒適良好的人行環境。