為減少垃圾量，溪州鄉公所將加強垃圾袋破袋稽查，同時增加「定點」收運垃圾位置，鄉長江淑芬今（28）日宣布，9月1日起，清潔隊也將實施垃圾破袋稽查，若垃圾分類不實，清潔隊員將會拒收、退回，屢勸不聽可處1200到6000元罰鍰，呼籲民眾落實垃圾減量及分類。

溪州鄉公所將加強「垃圾減量」、「資源回收」宣導，培養民眾正確環保觀念，鼓勵鄉親垃圾分類、回收，減少垃圾量，降低對環境負擔。並成立環保小尖兵（幼兒園學童），將環保觀念向下紮根，帶入校園及家庭。

鄉公所今（28）日辦理「垃圾減量」、「資源回收」宣導，特別安排鄉立幼兒園小朋友示範如何選擇圾把垃圾做分類，江淑芬她也提醒，一般分類中若有可回收物品，如紙容器、乾電池等，不可丟入垃圾袋內，要分類回收，廚餘部分要做好生、熟廚餘分類。

江淑芬表示，愛護地球、保護環境是每個人的責任。為方便民眾丟棄垃圾，除原有垃圾車收取路線不變外，從9月1日起，將增加「定點」收運垃圾位置。原有每天早上在公所前路口、聖安宮和成功國小三處定點不變，將再增加壽南宮、大庄橋頭、三千宮、三條國小、北聖天宮以及南天宮等6個定點收置垃圾位置，讓民眾丟棄垃圾的時間有更多選擇，不用再追著垃圾車跑。

溪州鄉公所清潔隊長鄭振吉說，每日垃圾量21公噸，資源回收每月占垃圾不到二成，9月1日起加強垃圾袋破袋稽查及定點回收垃圾，可望讓資源回收量增加三至五成；9月1日起每個規定點垃圾車停留二十至三十分鐘不等，週六、週日不服務。江淑芬強調，清潔隊將於人口密集地區設立6個地點，以解決民眾白天上班時間無法倒垃圾等問題。