許多台灣人愛吃麥當勞，其中 50 元「銅板價」的 1+1 點心組合，更是許多學子的最愛；不過今（28）日有網友在 PTT 上好奇 PO 文詢問：「國外的麥當勞是在貴幾點？」立刻引發熱烈討論，更釣出專業網友直言：「你聽過大麥克指數嗎？」

一名網友今天在 PTT 上以「國外的麥當勞是在貴幾點？」為題 PO 文，表示自己近來到各國去玩，基於好奇點了各個國家的麥當勞做價錢比較，「首先到了東歐點了漢堡套餐，合台幣大概兩百，價錢比台灣高一點，但當地物價低於台灣，相對來說算貴…」原 PO 表示，後來到杜拜轉機時想吃宵夜，「又來試了一次，結果噴五百！價錢是台灣三倍，漢堡的雞排跟加點雞塊還有夠乾癟！」令他不禁抱怨：「國外的麥當勞到底是在貴什麼？有八卦嗎？」

對此，許多網友紛紛留言表示：「吃起來跟台灣一樣嗎？」、「那邊的麥當勞是賣遊客的 R」、「美國算是平民食物」、「聽說外國的麥當勞是給窮人吃的」、「台灣麥當勞超便宜！」也有不少專業網友從各國收入不同的層面來進行分析：「你台灣收入跟人家收入差多少？別笑死人了」、「人家國家收入比較高」、「你還沒吃過挪威的…」、「人家薪水也是你的三倍啊！」、「你有聽過大麥克指數嗎？代表台灣人賺不夠多！」

根據維基百科資料顯示，大麥克指數（Big Mac index）為非正式的經濟指數，在假定購買力平價理論成立的前提之下，測量兩種貨幣的匯率，在理論上是否合理；而此種測量方法，以各國的麥當勞餐廳中販賣的「大麥克漢堡」價格，相對於該國的貨幣匯率，當作比較基準。（編輯：王錫謙）