華特迪士尼動畫工作室於本週宣佈《Raya and the Last Dragon》將為下一部全新的迪士尼動畫電影。此部電影為原創故事，關於來自庫馬札(暫譯)（Kumandra）王國的女戰士拉雅（Raya）和她的奇幻團隊，踏上尋找最後一條龍希蘇(暫譯)（Sisu）並把光明和團結帶回庫瑪札的道路。

迪士尼動畫團隊表示，雖然庫瑪札是個虛構的國度，但背景文化取材於東南亞，其美麗的衣著和風景，也將凸顯出東南亞的美好風情。事實上，該部動畫的編劇是出生於馬來西亞的阿黛爾．林，曾經操刀寫過《瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）》，而曾經出演《瞞天過海：八面玲瓏（Ocean’s 8）》和《瘋狂亞洲富豪》的奧卡菲娜（Awkwafina）將為最後一條龍希蘇配音，女歌手卡茜史蒂爾（Cassie Steele）則將為拉雅（Raya）獻聲。

根據在2019年的D23 EXPO發表會上公布三分鐘前導片，可以看到拉雅和她的弟弟進入位於熱帶雨林的古老神廟，並且遇見一隻美麗的虹彩飛龍希蘇，迪士尼動畫團隊更透露，這隻神龍有幻化為女性人類的能力。

除了全球粉絲引頸期盼的《冰雪奇緣 2》(Frozen II)將在今年底上映外，《Raya and the Last Dragon》預計將於2020年11月推出，屆時或許將掀起一波東南亞熱潮。