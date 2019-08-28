台北市長柯文哲，今天（28日）晚間再度接受館長陳之漢的邀約，雙方進行直播專訪。一向力挺柯文哲的館長，日前曾經因為柯文哲傳出多次與旺中董事長蔡衍明密會，導致館長對柯文哲不太諒解，消息傳出後，雙方也隨即相約見面專訪，雙方也針對相關問題進行對話。而在節目中，館長也詢問柯文哲，要是2020總統大選，最後只剩下國民黨提名的高雄市長韓國瑜，以及民進黨爭取連任的總統蔡英文，柯文哲會選擇支持誰？對此柯文哲巧妙回應表示，「投票日就安排去郊遊」。

日前一向相當推崇支持柯文哲的館長陳之漢，日前曾經與時代力量立委黃國昌共同發起反紅媒大遊行，不過日前卻傳出柯文哲私下會面蔡衍明十數次，似乎讓館長相當不能諒解，直接在直播平台上表達對柯文哲的不滿。對此柯文哲也隨即透過幕僚聯絡館長，敲定時間再上館長的直播節目。

而長達一小時的訪談直播中，館長開宗明義就問到柯文哲與蔡衍明間的關係。柯文哲也表示，兩人第一次認識是在2014年台北市長選戰階段，團隊成員簡余晏表示「應該找機會認識一些媒體老闆」因而安排兩人見面，不過蔡衍明一見面就表明「他支持連勝文的」，也讓柯文哲捏了一把冷汗，只能表示「多跟我互動幾個月，你就會喜歡上我」。而之後選上台北市長後，柯文哲每年舉辦雙城論壇時，論壇前後都會與蔡衍明見面商討，而雙方最後一次見面在四月，也因為蔡衍明頻頻對柯文哲下指導棋，也讓柯文哲不太能接受，雙方關係漸行漸遠。

而針對檯面上國民黨與民進黨的總統候選人，柯文哲也對館長表達不能接受之意。表示韓國瑜太不可靠，蔡英文則是沒有拿出像樣的成績單。而館長也追問，要是最後仍形成藍綠二分法的情況下，柯文哲會選擇支持誰？對此柯文哲則笑著回應，表示那天會安排一個郊遊行程，換言之面對韓蔡兩人，柯文哲都無法支持。