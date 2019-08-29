暑假結束孩子開學排座位，又讓不少家長開始憂心忡忡，擔心孩子成長跟不上別人?!小兒內分泌科醫師陳奕成表示每到開學期間，生長科門診經常爆滿，要提醒家長，成長是沒辦法臨時抱佛腳的，建議把握成長三原則，即早落實攝取每天兩份鮮乳，越早開始越好！

國小家長應注意孩子發育狀況 醫:建議每天落實兩份鮮乳

陳奕成醫師表示，他觀察到帶著孩子前來門診諮詢生長發育的家長，很多都認為國、高中才是小孩子的「成長黃金期」，在國小時不會特別關注成長發育是否正常。陳奕成強調，其實孩童若飲食不均衡，像是含糖飲料、高油等垃圾食物吃太多再加上晚睡以及運動量不夠，都可能影響健康，如果到國高中才想要臨時抱佛腳，採取行動補充營養和鈣質，可能就來不及了。

陳奕成說，孩子成長過程中，飲食均衡很重要，其中鈣質攝取更不可少，而鮮乳是日常生活中容易獲取鈣質的飲品，且鮮乳中的鈣磷比約1.2：1，非常接近國健署建議的黃金比例，可讓鈣吸收率更高。

他繼續說明，以日本為例，日本政府為確保孩子都會喝到鮮乳，還訂下「學校給食法」，規定學校必須要提供鮮乳給小孩子喝，但主食如米飯和麵包則可選擇是否要提供，顯示鮮乳在日本政府心中的地位相當重要。雖然台灣也有些國小會幫學生代訂鮮乳，但若學校沒有鮮乳代訂的措施，家長就該更注意！

陳奕成說，開學了要回歸正常生活！家長要增加喝鮮乳時機點，以及提高飲用頻率！孩童應每日攝取兩份奶，約480ml的量。建議平常可讓孩子養成「早一杯晚一杯」的習慣，利用早餐時光或是放學回家後時間提醒孩子飲用，家中更應常備足量鮮乳讓孩子避免含糖飲料攝取。

瑞穗鮮乳和孩子一起成長 呼籲三大要點不可少：鮮乳、運動、睡眠

國健署最新《國民營養健康狀況變遷調查》顯示八成六的國小孩童每天鮮乳喝不到一杯，其中女童更需要被關注，近九成乳品攝取不足，不僅如此，更直指國小孩童近百分百缺鈣，如何幫孩子打下良好發育基礎，是所有家長的課題。

瑞穗鮮乳對於均衡孩童營養不遺餘力，也致力於提供高品質的鮮乳幫助孩童成長。不僅持續多年深耕營養教育，憑藉著優異的鮮乳品質，連續三年獲得Ｍonde Selection-世界品質評鑑大賞-金獎，口感與品質深受國際肯定！面對幫助孩子成長發育，更提出三大成長原則，希望家長們一起落實：

原則一：每天兩份鮮乳

攝取鈣質可維持骨骼正常發育！6-12歲孩童每日鈣質攝取量為800到1000毫克，為兩份鮮乳的量。一份鮮乳約240ml，鮮乳每一百毫升含鈣100毫克，只要「每一天給孩子喝兩份鮮乳」，就能補充孩童每日所需的五至六成鈣質攝取量，另外再搭配均衡飲食，多攝取小魚乾、深綠色蔬菜等含鈣食物，很容易就能補足一日所需鈣質。

原則二：每日運動至少60分鐘，每周運動5-7次

良好的運動習慣能幫助孩童好成長，每天都應至少達到中度身體活動60分鐘(1小時)以上，可選擇打球、游泳、跳繩、騎腳踏車等，並適度日曬20分鐘，曬太陽可產生維生素D，維生素D可幫助身體吸收鈣。

原則三：睡眠時間9-12小時

生長激素在人體，一般於晚上10時至凌晨2時為分泌的高峰期，而兒童建議連續睡眠量為9-12小時。睡飽飽，精神好。

若家中有2-6歲幼兒，可選用營養更完整的「瑞穗極制鮮乳」，使用與歐美同步的72度C巴氏殺菌法，口感清爽，並保留生乳珍貴成分乳鐵蛋白和免疫球蛋白，營養價值更完整，給孩子更多保護力，讓孩子健康成長。

瑞穗鮮乳致力關心孩童健康發育，「鈣」好成長基礎，希望與父母、孩子一起成長。