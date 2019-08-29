交通建設一向是房市增值、保值的票房保證，新北市捷運三鶯線延伸桃園八德段的可行性研究於近日審查通過，預計在綜合規劃報告書獲核定後7年、目標2028年完工，為區內已有桃園捷運綠線動工議題的八德區，利多加乘，在地房仲表示，網路預約看屋數較去年同期翻倍，交易量也大增。

新北市捷運三鶯線延伸段從三鶯線終點站LB12跨入桃園市，於八德區和平路設置Lb13站，再至大湳地區設置LB14站與桃捷綠線G4站交會，未來將與板南線、機場線串連成北北桃生活圈。

信義房屋八德長興店店長張國彥認為，八德區今年房市本來就因桃捷綠線動工而轉熱，再加上三鶯線議題，可說是利多加乘，今年上半年已有逾160筆網路看屋預約數，較去年約60筆多1倍，交易量也增加不少，買方除在地人，還有許多新北市民眾。

從交會站點的大湳商圈來看，張國彥表示，該區屬八德最早發展區塊，其中的大潤發周邊有屋齡約25年的陸光國宅，單價13~15萬元，屋齡10年左右的一般大樓行情每坪20~22萬元，指標建商桃大建設的社區行情每坪則可達24~27萬元；至於廣豐新天地為近10年開發區域，大樓行情每坪20~24萬元，桃大建設的社區成交價最高可達每坪27萬元。

不過因雙線交會的桃捷G04大湳站目前屬發包階段，尚未動工，張國彥表示，近期交易較多的區域，集中在已動工、買方看得到建設的桃捷G1、G2站周邊，屬於八德市公所重劃區，今年交易量也較去年翻倍成長，雖然住宅行情未大幅躍進，但因建設題材變強，屋主心態也轉強，讓利空間逐漸縮小，目前屋齡5年內大樓行情每坪18~20萬元，知名建商可達每坪25~26萬元。