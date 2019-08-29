都市房價高昂，不少人選擇到鄉下買房，甚至覺得買在外島更便宜，然事實並非如此。澎湖縣房地產過去因博奕議題使房價大漲，雖3年前博奕公投沒過，但房價並未因此崩盤下跌，原因是鄉下地主受惠博奕話題而致富、當地「農變建」政策，及公告土地現值大漲所致。

觀察今年澎湖縣馬公市實價交易資訊，2月成交一筆最高價的透天案，總價4200萬元，其他交易價多在1000~2500萬元間，價格不輸高雄、桃園等直轄市。大家房屋澎湖誠信加盟店店長蕭元華表示，澎湖雖於2016年底公投博奕遭否決，但僅交易量銳減、剩過去的一半，房價仍高漲，原因是許多鄉下地主因博奕議題售地致富，有錢買馬公市區的住宅，造成市區建地供不應求，房價難跌。

此外，蕭元華分析，澎湖縣施行「農變建」政策，即名下無房產的澎湖民眾，一生有一次機會可讓在都市計畫區外的農地申請變更為建地蓋住宅，帶動土地交易熱度，造成房價飆高；加上一口氣調升30多年未調的土地公告現值，導致土增稅大漲，也使賣方將土增稅成本灌進售價中，讓房價降不下來。

目前澎湖房市買盤屬於在地需求，交易集中在馬公市區，尤以中正路是人潮最多、最精華及房價最貴的路段，土地行情每坪160~180萬元，蕭元華表示，澎湖有錢人會置產在該路段來彰顯財力，所以若是地點好的店面，追價態度強烈，且有錢也未必買得到，歷年交易量少，近年有屋齡60年中正路店住以總價4200多萬元成交，換算土地單價近170萬元。

至於純住宅的行情，依屋況、路段等條件，並無固定行情，透天總價700~2000萬元不等，屋齡20多年中古大樓總價400~700萬元。蕭元華表示，主要交易落在距市中心車程5~10分鐘的外圍區段，新建大樓每坪16~19萬元，近年還有不少人選擇到海邊買地自建住宅，土地每坪約4萬元。