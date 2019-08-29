為了解決廚餘問題，彰化縣田中鎮公所清潔隊率全縣之先，飼養黑水虻(黑色士兵)去化廚餘，田中鎮每日回收308桶家戶熟廚餘，加總起來每個月約有18.4公噸重，加以破碎脫水機處理後，餵養黑水虻，廚餘被完美消化掉了，實在神奇，減緩了焚化爐的壓力。

田中鎮公所今（28）日舉行黑水虻廚餘去化成果發表會，彰化縣長王惠美到場觀摩，王惠美讚許鎮長洪麗娜率先試驗推動以黑水虻解決廚餘去化問題，並獲得很好的成果，可做為彰化縣的典範，是全國第二個發表的鄉鎮，更是全彰化縣唯一做到的鄉鎮。

王惠美表示，過去廚餘通常都是由清潔隊回收之後進到養豬場提供給養豬戶使用，但自從非洲豬瘟問題出現後，政府鼓勵用飼料飼養而非廚餘飼養豬隻，導致很多鄉鎮廚餘沒有地方處理。

王惠美說，這次看到田中鎮清潔隊把循環再利用的概念帶到廚餘上，讓廚餘瀝乾了之後透過黑水虻進行分解，產生更多樣有價值的東西，如作為有機肥等，甚至可用於面膜的用途上、製作蟲乾等，創造出雙贏。

田中鎮清潔隊長張家禎說，黑水虻是一種雙翅目水虻科的腐食性昆蟲，其幼蟲在自然界以廚餘、動物糞便、動植物屍體等腐爛有機物為食。黑水虻除了可以吃廚餘降低清潔隊的負擔外，蟲卵、蟲蛹、蟲糞、蟲體等都具有經濟價值，加上讓清潔隊降低垃圾量減少公費支出，具有循環經濟作用，可謂一舉數得。

洪麗娜表示，環保是時代的潮流，為了解決廚餘的問題，公所有了新的想法與創新，用環保與生態的方式來解決廚餘的問題，她與鎮公所清潔隊的隊員們因為好奇和興趣共同進行飼養黑水虻的試驗，從無到有到有現在的成果，也帶來環保另外一個契機。

洪麗娜期望藉由這次機會能夠推廣飼養黑水虻去化廚餘的專題，並希望以後能成為生態生物的教育園區，讓環境教育更生活化，把環境帶向更好的境界，讓生物環環相扣，她希望能擴大層次讓更多的清潔相關單位一起努力，讓彰化縣成為環保、創新的典範。