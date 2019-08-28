近期最受矚目的超狂動作災難喜劇《極限逃生》，目前在韓觀影人次已達848萬712名，該片即將在台上映，為了宣傳電影，主演曹政奭、林潤娥特地向台灣觀眾問好，表示：「我們倆在劇中試圖逃出被不明毒氣籠罩的城市，這是部描繪緊急狀況的作品。能令人感到痛快刺激的災難逃生片，希望大家都能到戲院觀賞。」

曹政奭在劇中詮釋一名從大學畢業後，一直找不到工作的失業魯蛇，在家被冷眼對待，在外也被朋友嘲笑。他也透露自己對這個角色產生很大的共鳴，因為現實生活中也有過類似經驗，「我大學重考三次，所以很羨慕同齡朋友先考上大學後，能去宿營、享受快樂的大學生活。當時跟那些朋友見面時，他們都會拍拍我的肩膀，我內心其實感到很難過。」

他透露自己的個性很樂觀，當時如果沒錢就會去打工賺生活費，一邊準備下一次的考試，更說：「考上大學後，我決定要走演員這條路，不斷努力練習演技、思考每一種表演方式。」或許因為他這樣的經驗和努力，才能讓觀眾們看到他在作品中精彩的演出，令人能產生強烈的共鳴。

電影講述永南（曹政奭 飾）大學參加登山社，是社團中的菁英。但畢業後就職不順，每天都得看家人的臉色。在母親的70歲壽宴當天，永南遇到了多年未見的社團學妹意珠（林潤娥 飾），在這種尷尬的情況中，宴會廳突然煙霧瀰漫，下一瞬間，整個首爾市都被有毒氣體籠罩，陷入危機。面臨這生死關頭的情況，永南與意珠決定運用在大學社團時所培養的體力和技術，帶領身邊的人逃出這場始料未及的災難。《極限逃生》8月30日在台上映。