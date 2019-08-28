台北市長柯文哲，今天（28日）晚間再度接受館長陳之漢的邀約，雙方進行直播專訪，而兩人也針對政壇時事進行討論。其中館長問到，若是柯文哲未來有機會能夠執政，針對國防實力要如何加強，是否心中已經有備案？對此柯文哲則表示，除了應當在國內繼續針對無人機科技進行研發外，「網軍的培養也將成為未來國防力量的一環。」

針對政府當局近日頻頻傳出要向美國購買戰機等軍購，柯文哲則坦言，花費高額國防預算向美國購買軍備之餘，也應當多多投資國內企業，發展各項科技產業。柯文哲說，「向美國買軍備那真的是沒辦法，就像『交保護費』一樣，不得不買，但買軍備之餘，只要用一千多億來培植國內廠商研發無人機科技，那才是長久的道路。」

不過柯文哲也坦言，雖然台灣現階段經濟狀況還算穩定，但也只是表面。柯文哲說，「台灣金字塔頂端10％的菁英，掌握了全台灣超過60%的收入來源，貧富差距的情況相當大」也針對國防預算等相關歲出，柯文哲也指出，如果經濟不好，國防預算怎麼有辦法提升？又怎麼能達到保家衛國的效果？

而館長也追問，面對現階段台灣與中國大陸方面的零互動，是否有解方？對此柯文哲則表示，親美日友中是他現階段的策略，「不可能僅獨厚一方，會出事的！」柯文哲表示，現階段檯面上藍綠候選人，韓國瑜太偏中，蔡英文則太偏美，兩人都無法成為美中都可以接受的角色。不過柯文哲也表示「要極端偏其中一方也可以，但就是完全不能與另一方有任何接觸」不過柯文哲也表示，這像是把雞蛋放在同個籃子裡，若以他的角度來看，還是希望台灣領導人是一個美中都可以接受的角色。