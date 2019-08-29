全球非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏電子，捐贈4.2億元予國立成功大學興建「成功創新中心-旺宏館」，雙方將結合彼此能量與優勢，重新形塑校園歷史空間。

該捐贈案堪稱是成大創校以來最大金額的單一捐贈案，由傑出校友全數捐贈，再由傑出校友擔綱設計；成大校長蘇慧貞表示，未來將藉此平台，翻轉高教培育創新科技人才的嶄新模式，展現邁入AI時代學研軟硬體的基礎。她期許成大開創高等教育新格局，與台灣各界齊心協力改變世界，在人類發展的歷史上留下深刻的影響和軌跡。

蘇慧貞指出，「成功創新中心-旺宏館」緊臨成大在60年前，由當年建築系師生共同設計興建完成的舊圖書館K館，這是當年啟動成大正式邁向綜合型大學的基礎﹔如今參與新案設計的建築師也是成大驕傲的建築系師生。

蘇慧貞強調，成大在台灣高教的歷史上，寫下其他大學難以項背的歷史記錄；希望這項從創校以來最特別的捐贈案，向大家承諾，成大會繼續創新，台灣要能夠改變世界。

吳敏求表示，成大是一所完整大學，有九大學院，如果將各學院合在一起做一些有趣的東西，是很好的發想，這個想法也獲得成大的認同，於是延伸成了今天的捐贈。

吳敏求說，成大走在科技前端，將school computing結合在一起，並將computing與旺宏一直秉持的AI結合在一起；在全球半導體業界，旺宏是第一個將AI概念導入半導體生產，造就旺宏在世界舞台上佔有一席之地，這個方法讓旺宏產品品質做到世界第一。

「相信將來成大可以創造一個很新的領域、知識，讓人家刮目相看」吳敏求強調，這是捐贈的最大原因，也希望成大邀世界知名專家來成大，建立世界級的中心。

吳敏求是成大電機系59級及電機研究所62級校友，民國78年創立旺宏電子股份有限公司，現為全球非揮發性記憶體整合元件領導廠商；105年獲頒成大名譽博士學位，並在2017年獲頒教育部社會教育貢獻獎。

旺宏電子鼓勵年輕一輩創新，2011年創設旺宏教育基金會，近20年來長期培育台灣優秀科技人才，持續舉辦「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」，吸引逾32,000名師生參與；此次旺宏電子慨捐4.2億元予成大，代表吳敏求回饋母校的用心。

「成功創新中心-旺宏館」基地面積２.３萬坪，位於成大勝利校區，座落在成大歷史建築─舊圖書（K館）正後方，將興建1棟地上４樓，地下１樓的建築。１樓為國際會議廳與展示廳，２、３樓是共同教學與討論空間，４樓是共同研究為主的空間（運算學院School of Computing），地下是停車場。